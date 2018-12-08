برادا للأزياء الإيطالية تمنح 4 آلاف موظف 1500 يورو تقديرا لجهودهم

أعلنت شركة "برادا" للموضة والأزياء الإيطالية، منح 4 آلاف من موظفيها مكافأة قدرها 1500 يورو، مع اقتراب احتفالات عيد الميلاد، رغبة منها في إظهار الامتنان لهم عن العمل المُنجَز خلال العام.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن تلك المبادرة التي تعد جزءا من برنامج رعاية الموظفين الذي أُطلِق هذا العام، بهدف دعم النفقات الشخصية والعائلية للعاملين، بحسب موقع "فان بيدج" الإيطالي.

وذكرت الشركة الإيطالية أن الموظفين يمكنهم صرف المكافأة على مجموعة من الخدمات، بما في ذلك المساعدات الطبية ومراكز الترفيه للأطفال ومواصلات النقل العام، بالإضافة إلى تذاكر المسارح والمتاحف ومراكز اللياقة البدنية والرحلات.

وأكد باتريتسيو بيرتيللي المدير الإداري للشركة الإيطالية، أن تلك المبادرة تعد طريقة لإظهار الامتنان للعمل الذي قام به جميع الموظفين.

ورغم أن تلك المبادرة لم تكن متوقعة في ظل الأزمات الاقتصادية، لكنها لم تكن جديدة في عالم شركات الموضة التي حيث تكافئ موظفيها بتعويضات مالية خاصة.

وسبق ومنح أطلق برونيلو كوتشينيلي مؤسس دار الموضة الإيطالية، مكافآت لموظفيه بقيمة تتراوح من 500 إلى 1000 يورو، لشراء الكتب ومشاهدة العروض المسرحية وزيارة المتاحف ودور السينما، وكان الهدف منها التشجيع على إعادة اكتشاف التراث الثقافي والفني في إيطاليا.

وفي عام 2016، نفذت دار أزياء "زارا" الإسبانية، مبادرة مماثلة عقب تحقيق أرباح بزيادة 15٪ عن أرباحها لعام 2015، وصرفت مكافأة للموظفين خلال اجتماع تقسيم الأرباح على جميع ممثلي الشركة.