شكرا لقرائتكم حزب بارزاني يؤيد أوسع مشاركة في حكومة كردستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بغداد - «الحياة» | منذ 21 ساعة في 8 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 8 ديسمبر 2018 / 00:10

اعلن «الحزب الديموقراطي الكردستاني» أمس، الجهات التي ستشكل حكومة اقليم كردستان العراق، وكشف عن موعد حسم منصب رئاسة الإقليم واختيار خليفة الرئيس السابق مسعود بارزاني.



وقال الناطق باسم «كتلة الديموقراطي « في برلمان الاقليم هيمن هورامي في مؤتمر صحافي، إن «الحزب والاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير هي «الأطراف الاساسية التي ستشكل الحكومة الجديدة في اقليم كردستان». وزاد: «نحن في المراحل الابتدائية ولن يستبعد اي طرف يرغب في المشاركة»، واستدرك ان «أن حزبه يؤيد تشكيل الحكومة بأسرع وقت».

وأعلن حزب بارزاني اخيرا عن ترشيح النائب الأول لرئيس الحزب نيجيرفان ابن شقيق بارزاني الى منصب رئاسة الإقليم، ونجله مسرور الى رئاسة وزراء الحكومة الجديدة.

واكد ريبوار بابكائي النائب في برلمان كردستان عن الديموقراطي، أمس ان «الحزب سيناقش الاسبوع المقبل مع الكتل السياسية ملف تشكيل الحكومة ، وحسم المناصب ومنها اعادة منصب رئاسة اقليم كردستان مجددا». واوضح ان «رئاسة الاقليم والحكومة من نصيب الحزب الانتخابي، ويستطيع فرضها بالغالبية داخل البرلمان، لكنه يريد التفاهم مع الاحزاب والاطراف الأخرى الكردية».

وكان مسعود بارزاني، استقال من رئاسة الإقليم مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، اثر امتناع برلمان الاقليم تمديد فترة رئاسته التي امتدت منذ العام 2005، في أعقاب الاستفتاء على «الاستقلال» الاقليم الذي أثار نتائج عكسية وردا عسكريا واقتصاديا من بغداد.