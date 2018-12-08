شكرا لقرائتكم فرنسا تؤيد المصالحة الفلسطينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - باريس - رندة تقي الدين | منذ 21 ساعة في 8 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 7 ديسمبر 2018 / 23:15

اعرب ادوار فيليب رئيس الحكومة الفرنسي عن قلق فرنسا البالغ «ازاء ما يجري في المنطقة خصوصا بالنسبة لاسراع اسرائيل في الاستيطان في الضفة التي هي مناقضة للقانون الدولي وتمثل عائق اساسي للسلام».



وقال فيليب في تصريح صحافي مشترك مع رئيس الحكومة الفلسطيني رامي حمدالله بعد لقاء به في قصر ماتينيون: «أن فرنسا تؤيد المصالحة الداخلية الفلسطينية في غزة وذكر اسس السلام بالنسبة لفرنسا وهي انشاء الدولة الفلسطينية والتعاون ودعم الشباب الفلسطينيين ودعم المؤسسات الفلسطينية عبر تجديد دعم فرنسا لها».

ودعا حمدالله بدوره فرنسا الى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وقال انها تنقذ حل السلام بدولتين كما شكر فرنسا على دعمها عبر ١٠ اتفاقات تعاون تم توقيعها بين الجانب الفلسطيني والفرنسي بحضور وزير خارجية فرنسا جان ايف لو دريان.

ودعا الى عقد مؤتمر دولي للسلام على اساس مبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبدعم فرنسا.