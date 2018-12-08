شكرا لقرائتكم موسكو: بوتين ومحمد بن سلمان اتفقا على خفض الإنتاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - «الحياة» | منذ 21 ساعة في 8 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 8 ديسمبر 2018 / 00:38

فيينا (رويترز، أ ف ب) - قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان تباحثا واتفقا على تخفيضات إنتاج النفط، مؤكداً أن بوتين ثابت على موقفه الداعم لتعاون «أوبك» وغير الأعضاء. واتفقت «أوبك» وحلفاؤها أمس على تقليص إنتاج النفط 1.2 مليون برميل في اليوم أكثر مما توقعته السوق.



وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، عقب الاتفاق: «السياسة النفطية لا تحركها الدوافع السياسية»، مضيفاً: «لبينا توقعات السوق والمستهلكين»، وأشار إلى أن «منتجي النفط الأميركيين يتنفسون الصعداء الآن بعد قرار أوبك»، مشدداً على أن «العلاقات الأميركية السعودية مبنية على قيم مشتركة».

وأضاف: «لن نُحمّل المستهلكين فوق طاقتهم»، وزاد: «نخفض مبيعات أصناف النفط الخام الخفيف مع انكماش العلاوة السعرية سريعاً»، مبيناً أن «أوبك مستعدة للدعوة إلى اجتماع غير عادي لسد أي فجوة معروض، وأنها لن تواصل خفض إنتاج النفط إذا حدث انقطاع في المعروض، ولن تخفض الإنتاج أكثر مما ينبغي لكي لا ينمو إنتاج النفط الصخري الأميركي سريعاً جداً».

وأوضح زير الطاقة الروسي أن بلاده ستخفض الإنتاج نحو 228 ألف برميل في اليوم، وأن الخفض سيكون من مستوى تشرين الأول (أكتوبر) البالغ 11.4 مليون، وأنه سيكون تدريجياً وسيستغرق بضعة أشهر.

واتفقت أوبك وحلفاؤها على تقليص بعد مفاوضات مارثونية استمرت ثلاثة أيام. وقفزت أسعار النفط نحو خمسة في المئة لتتجاوز 63 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 1500 بتوقيت غرينتش.

وقال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان بعد أن اختتمت أوبك محادثات في فيينا، إن المنظمة ستخفض الإنتاج 0.8 مليون برميل يومياً من كانون الثاني (يناير)، في حين سيسهم الحلفاء غير الأعضاء فيها بتخفيضات قدرها 0.4 مليون برميل يومياً إضافية.

وأبلغ وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي مؤتمراً صحافياً: «لن نتناول المسائل الجيوسياسية أبداً في أوبك». وأشاد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بقدرة نظيره السعودي خالد الفالح على «إيجاد حل في أصعب وضع»، مشيراً إلى أن روسيا ستشارك في الخفض.

وظل اتفاق أوبك على المحك ليومين - أولاً بفعل المخاوف من أن روسيا ستخفض أقل مما ينبغي، ثم بفعل بواعث القلق من أن إيران، التي تناقصت صادراتها من الخام بفعل العقوبات الأميركية، لن تحصل على استثناء. لكن بعد محادثات استمرت ساعات، أعطت إيران الضوء الأخضر لأوبك، وأشارت روسيا إلى استعدادها لخفض أكبر. وسرعان ما أقر اجتماع لأوبك والمنتجين غير الأعضاء الاتفاق.

وقال الغضبان: «إن الخفض سيستمر ستة أشهر من يناير، وسيكون إنتاج أكتوبر هو خط الأساس له. وكان إنتاج أوبك وروسيا أقل في أكتوبر عن نوفمبر». موضحاً أنه سيتم توزيع هذا الخفض بمعدل 800 ألف برميل يومياً للدول الـ14 الأعضاء في أوبك، و400 ألف برميل لشركائها العشرة ومنهم روسيا.