شكرا لقرائتكم نويرت مندوبة أميركا لدى الأمم المتحدة .. وسلسلة تغيرات جديدة في الإدارة الأميركية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - «الحياة» | منذ 21 ساعة في 8 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 8 ديسمبر 2018 / 01:16

عيّن رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت لخلافة نيكي هالي سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.



وقال ترامب في تصريحات للصحافيين أمس، إن نويرت قامت بعمل «رائع» في وزارة الخارجية الأميركية.

وأضاف: «إنها موهوبة للغاية وذكية للغاية وسريعة للغاية، وأعتقد أنها ستحظى باحترام الجميع».

واختار الرئيس الأميركي وزير العدل السابق وليام بار لشغل المنصب مرة أخرى، وقال في إشارة إلى بار: «منذ البداية، وضعت اسمه على رأس اللائحة»، علماً أنه يخلف جيف سيشنز الذي أقاله الرئيس الشهر الماضي، على خلفية ملف التحقيق في «تدخل» روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016. وبار خبير قانوني جمهوري، كان وزيراً للعدل خلال عهد الرئيس جورج بوش الأب.

ولفت إلى أنه سيعلن اليوم (السبت) عن تغيير آخر في منصب كبير، قائلاً للصحافيين: «سيتعلق الأمر بهيئة الأركان المشتركة، الخلافة».

من جانبها، أشارت محطة «سي.إن.إن» الأميركية نقلاً عن مصادر لم تسمِّها أنه من المتوقع أن يقدم كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي استقالته خلال أيام.