شكرا لقرائتكم عبدالمهدي يعد بدعم الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بغداد - «الحياة» | منذ 21 ساعة في 8 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 8 ديسمبر 2018 / 00:20

تعهد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، العمل بأقصى جهد لدعم جهود المؤسسة العسكرية وتوفير متطلباتها الضرورية، وذلك خلال زيارته وزارة الدفاع.



ونقل المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء عنه القول إن «الجيش العراقي يتمتع بتقاليد راسخة».

ميدانيا: افاد بيان عن «هيئة الحشد الشعبي» بأن «اللواء 88 في الحشد نفذ عملية نوعية تمكن من خلالها من قتل انتحاري وجرح اثنين». وأشار الى أن «الانتحاريين حاولوا التسلل عبر جبال حمرين الى بلدة العلم، وكانوا يحملون احزمة وعبوات ناسفة».

وفي بغداد ذكر مصدر أمني، إن «مجموعة مسلحة اقدمت، مساء أول من أمس، على اغتيال شخص باسلحة كاتمة في مدينة الشعلة، شمال بغداد.