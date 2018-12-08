شكرا لقرائتكم إغلاق معظم الموانئ المصرية بسبب الأحوال الجوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - «الحياة» | منذ يوم في 7 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 6 ديسمبر 2018 / 23:31

تسبب تقلبات الأحوال الجوية الذي تشهدها مصر، في إغلاق معظم الموانئ البحرية المطلة على البحر الأبيض المتوسط أمام حركة الملاحة والصيد أمس، كما أدت موجة الطقس المتقلبة إلى تأخر إقلاع 5 رحلات طيران من مطار القاهرة الدولي.



وقال الناطق باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور، إنه تقرر إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة لليوم الثالث على التوالي لتقلبات الأحوال الجوية، وحرصًا على عدم اصطدام البواخر ببعضها وسلامة الملاحة البحرية.

وقررت سلطات ميناء البرلس، إغلاق ميناء الصيد ببرج البرلس لليوم الثالث على التوالي نظرًا للارتفاع الشديد لأمواج البحر المتوسط مع سرعة الرياح.

كما تقرر إغلاق موانئ رشيد وإدكو ومرسى مطروح والسلوم، نتيجة ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية، وجرى منع خروج المراكب الراغبة في الإبحار للصيد وذلك لحين تحسن حالة

الطقس.

وفي سياق متصل، قالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة الدولي، إن حركة الطيران في مطار القاهرة شهدت أمس تأخر إقلاع 5 رحلات جوية دولية بسبب الأحوال الجوية.