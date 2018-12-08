شكرا لقرائتكم الرئاسات الثلاث تبحث حلولاً لتجاوز الاختناق السياسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ يوم في 7 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 7 ديسمبر 2018 / 00:58

عقدت الرئاسات العراقية الثلاث (الجمهورية والوزراء ومجلس النواب) مساء أمس اجتماعاً، لبحث سبل تجاوز الاختناق السياسي والابتعاد عن التصعيد الإعلامي بين الفرقاء السياسيين العراقيين.



وحضر الاجتماع، الذي عقد في قصر السلام ببغداد، رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي .

وأفاد بيان رئاسي عراقي بان المجتمعين بحثوا مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والتشريعية في البلاد، خصوصاً مسألة إكمال تشكيل الحكومة ضمن السياقات الدستورية والقانونية. وشدد رئيس الجمهورية – بحسب البيان – على ضرورة تجاوز الاختناق السياسي والابتعاد عن التصعيد الإعلامي بين الفرقاء السياسيين، حفاظاًً على وحدة الصف الوطني.

إلى ذلك، ألقت قوة أمنية عراقية القبض على انتحاري أثناء محاولته الدخول بعجلة مفخخة إلى مدينة الفلوجة غرب بغداد.

وأفاد مصدر أمني محلي عراقي بأن القوة الأمنية ضبطت السيارة المفخخه في سيطرة أمنية عند المدخل الغربي لمدينة الفلوجة التابعة لمحافظة الأنبار، وألقت القبض على سائقها. وأوضح المصدر أنه تم تفكيك المتفجرات الموجودة في العجلة المفخخه من دون خسائر أو أضرار.