شكرا لقرائتكم فقراء البرازيل يزيدون مليونين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - برازيليا - أ ف ب - | منذ يوم في 7 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 6 ديسمبر 2018 / 23:16

أعلن مكتب الإحصاءات الحكومي في البرازيل، زيادة عدد فقرائها بحوالى مليونَي شخص العام الماضي، في ظل أسوأ ركود تشهده البلاد في تاريخها. ووَرَدَ في بيان أصدره «المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاءات» أن عدد الفقراء زاد من 52,8 مليون شخص عام 2016 إلى 54,8 مليون عام 2017، ما يعني أن 26,5 في المئة من سكان البلاد هم تحت خط الفقر.



ويقيم نصف عدد الفقراء تقريباً (44,8 في المئة) في شمال شرقي البرازيل. وتعتمد البيانات على تعريف البنك الدولي للفقر، وهو عندما يعيش الشخص على أقلّ من 5,5 دولارات أو ما يعادلها يومياً.

وارتفع عدد البرازيليين الذين يعيشون في فقر مدفع، وهو عندما يعيش الشخص على أقلّ من 1,90 دولار يومياً، من 13,5 مليون عام 2016 إلى 15,2 مليون عام 2017، ما يمثّل 7,7 في المئة من السكان.

واشار المعهد الى أن معدّل البطالة ارتفع من 6,9 إلى 12,5 في المئة، بين عامَي 2014 و2016، علماً أن أرقاماً تعود إلى تشرين الأول (أكتوبر) الماضي أظهرت تراجع البطالة إلى 11,7 في المئة.