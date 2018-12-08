علاء الديب كاتب لا يحب الثرثرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: «الخليج:»

ينتمي الروائي الراحل علاء الديب إلى جيل الستينات الذي قدم تجربة مختلفة عن التجربة التي اعتادتها الرواية المصرية والعربية، من حيث بنية الشكل والمنظور الروائي، وقد قدم الديب هذه التجربة في سبع روايات، ابتدأها برواية «القاهرة» ثم «الحصان الأجوف»، «زهر الليمون»، «أطفال بلا دموع»، «قمر على المستنقع»، «عيون البنفسج»، «أيام وردية»، الرواية الأولى صدرت عام 1964 والأخيرة سنة 2002.

في حديثه عن «زهر الليمون» يكشف د. حمدي السكوت عن ملمح ينفرد به علاء الديب عن غيره من الكتاب، حين يقول: «إن الشيء الذي لا جدال فيه أن علاء الديب ينجح في هذه الرواية -على نحو غير شائع بين زملائه- في مزج البعد السياسي بالبعد الإنساني الصافي، ويثير تعاطف القارئ مع بطله، كما ينجح -على نحو مماثل أيضاً- في إكساب روايته قدراً من الشاعرية النابعة من مواقف إنسانية مبررة ومقنعة ومفعمة بالمشاعر العميقة والمنضبطة في آن واحد، فينجح على نحو ثالث في تحقيق التوازن بين الفعل والحركة والتأملات، وهو بكل هذا يذكرنا بكتابات نجيب محفوظ الشاعرية».

روايات علاء الديب، كما يؤكد شريف حتيتة الصافي في كتابه «بنية السرد الروائي عند علاء الديب»: «كل عمل فيها له خصوصيته، فكل حلقة في ثلاثيته لها مذاق خاص، وتمثل عملاً فنياً قائماً بذاته، وهذه الخصوصية تنبع من أن كل كاتب ينبغي أن يكون له موقف متكامل وفلسفة واحدة في كتاباته، وهذا لا يلغي خصوصية العمل الفني الواحد»، وعلى الرغم من هذه الخصوصية لكل عمل من أعماله فإن شريف حتيتة يقسم تجربة الديب إلى تجربتين كليتين، كل تجربة تقف إزاء قضية رئيسية من قضايا رؤيته للعالم.

تبدو تجربة علاء الديب الروائية متجاوبة مع الخطاب الروائي الجديد، وأخطر ما فيها هو تحليل وتعرية الواقع القبيح السياسي والأخلاقي، والتصدي الحاسم للقهر والقمع الذي تمارسه السلطة، وهي تجربة تتجاوب على مستوى الشكل مع ما عرف بالرواية الجديدة، وهي أيضاً تجربة تتآزر مع غيرها من تجارب جيل الستينات والسبعينات في الشهادة على الواقع، حيث إن رواية جيل الستينات والسبعينات هي شهادة على واقع سياسي واجتماعي مهترئ وتابع وممزق، وهي في شهادتها هذه لا تقدم أجوبة جاهزة عن جدل العملية الاجتماعية ومستقبلها، بل تقدم أسئلة عن المصير المأساوي الذي نعيشه، وهي تشكل قانون إنقاذ، إنها تجسد حضور وتآكل وانهيار الواقع والحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الرسمية والأخلاقية التي حاصرتها مخططات تدميرية خارجية وداخلية أدت إلى مأساة لا تزال أحداثها تتداعى حتى اليوم.

ويقول علاء الديب عن هذه التجربة في مقدمة «6 روايات قصيرة»: «في الثلاث روايات الأولى تسيطر على الأفق كله فاجعتان لم تفلح مباهج الدنيا كلها في أن تجعلني أفارقها أو تفارقني للحظة واحدة: الهزيمة العربية الكبرى في 1967، واندحار الاشتراكية في الداخل والخارج، وما مثله هذا من دمار في قيم العمل والعدل والكرامة الإنسانية، الثلاث روايات التالية تسيطر عليها تجربة الذهب الأسود، أنت أمام ست لحظات روائية تحاول إلقاء الضوء على تجربة إنسانية، لو كان الضوء قليلاً أو شاحباً فذلك يرجع إلى أن تجربة الكاتب نفسها محاصرة».

تتسم روايات الكاتب جميعها بالقصر، وهي سمة من سمات الرواية الجديدة التي يعد الديب أحد ممثليها، فالتركيز الشديد أصبح سمة من سمات هذه الرواية، فلا إحساس الكاتب بالواقع، ولا ظروف القارئ تتيح له بطء تولستوي أو هدوء بلزاك أو متابعات زولا، فالرواية تقفز من فكرة إلى فكرة، والكاتب يهتم بانتقاء مادته، ونراه يقلد الموسيقى في فاعليتها، وقدرتها على التأثير في النفس بسهولة وسرعة.

يضاف إلى ما سبق أن علاء الديب وغيره من أبناء جيله، يراعون حال المتلقي وظروف الواقع بإيقاعه السريع، يقول عنه الناقد الراحل فاروق عبد القادر: «هذا كاتب لا يهوى الثرثرة أو التزيد، أعماله قليلة محكمة، أنضجت على مهل، وصيغت باقتصاد»، ويقول الديب: «اخترت الرواية القصيرة؛ لأنني أتمنى أن يقنع القارئ بأن يسمع كلامي كله مرة واحدة في جلسة واحدة، لم أتردد أمام ما اقتضاه هذا من تكثيف للغة، فما زلت أحلم أن يلاقيني الشعر في آخر العمر».