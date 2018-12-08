فرنسا تحبس أنفاسها عشية تسونامي جديد ل«السترات الصفراء»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستعد فرنسا لموجة جديدة من الاحتجاجات التي قد يشوبها العنف اليوم السبت، في حين قال مساعدون كبار للرئيس إيمانويل ماكرون إنه يعتزم إلقاء كلمة للأمة الأسبوع المقبل بشأن الغضب الشعبي من ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقررت الحكومة إغلاق معظم أنحاء العاصمة باريس ونشر عشرات الآلاف من قوات الشرطة في أنحاء البلاد، لاحتواء ما يطلق عليه المحتجون «التحرك الرابع» لثورة السترات الصفراء التي شهدت أسوأ موجة عنف في العاصمة منذ أحداث الشغب في عام 1968. وهذه أكبر أزمة يواجهها ماكرون منذ انتخابه وترك لرئيس الوزراء إدوار فيليب التعامل مع الاضطرابات علناً وتقديم تنازلات.

أعلن رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب عن تعبئة استثنائية في صفوف قوات الأمن، للتصدي لأعمال تخريب وعنف محتملة قد تندلع خلال احتجاجات السبت، مشيرا إلى نشر 89 ألف شرطي وعربات مدرعة لم تستخدم منذ أعمال الشغب التي شهدتها ضواحي باريس في 2005. وأضاف فيليب: «نواجه أناساً لم يأتوا إلى هنا للاحتجاج بل للتحطيم، ونود أن يكون لدينا الوسائل التي تكبح جماحهم». وأنه سيتم استخدام نحو عشر عربات مدرعة تابعة لقوات الدرك وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها تلك المدرعات منذ 2005 عندما اندلعت أعمال شغب في ضواحي باريس.

وقال رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية ريشار فيران: إن الرئيس ماكرون سيلقي خطابا «مطلع الأسبوع المقبل»، موضحا أنه اختار هذا الموعد لتجنب «صب الزيت على النار» قبل احتجاجات السبت. وبينما يخيم توتر كبير على قصر الإليزيه، صرح فيران أن «الرئيس الذي يعي السياق والوضع»، قرر أن ينتظر قبل أن يتحدث، كما يطالب جزء من المعارضة ومن المتظاهرين.

وقالت وزيرة النقل إليزابيث بورن لراديو (سود): «سيبعث الرئيس رسالة إلى الفرنسيين بأنه يستمع إلى غضبهم وأنه يتعين بالتأكيد الوصول إلى حلول جديدة».

وقال وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستنير: إن التظاهرات المناهضة للحكومة في فرنسا قد «خلقت وحشا»، محذرا من أن بعض «العناصر المتطرفة» قد تتمكن من التغلغل في الاحتجاجات التي تخطط لها حركة «السترات الصفراء».

يجيء ذلك فيما، أثارت مشاهد عشرات طلبة المدارس الثانوية وهم يركعون وأيديهم خلف ظهورهم خلال الاعتقالات الواسعة التي نفذتها السلطات الفرنسية تنديدات واسعة في وقت تستعد البلاد لموجة جديدة من الاحتجاجات. وأعرب سياسيون يساريون عن غضبهم جراء التسجيلات المصورة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لفتية ينحنون بينما صرخ عناصر شرطة مكافحة الشغب في وجوههم. وكتب القيادي الاشتراكي أويلفييه فور على «تويتر» «لا شيء يبرر الصورة المهينة للفتيان القصَّر لا حاجة لصب مزيد من الزيت على النار».

اعتقل الطلبة في ضاحية «مانت-لا-جولي» الباريسية في إطار الاضطرابات التي اجتاحت عشرات المدارس. واعتقل 146 شخصا خارج مدرسة «سان إيكسوبري» الثانوية في البلدة، بعدما اصطدم متظاهرون مع عناصر الشرطة وأحرقوا سيارتين.

(وكالات)