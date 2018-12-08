الشرعية تتمسك بالحديدة..وترفض «عسكرة» مطار صنعاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”، وكالات

اختتمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، الأعراس الجماعية، بتنظيم العرس ال11 في محافظة الضالع والذي استفاد منه 200 شاب وفتاة ليصل اجمالي الأعراس التى نظمتها الهيئة إلى 11 عرساً جماعياً خلال «عام زايد».

سياسياً، أكد وفد الحكومة اليمنية، في اليوم الثاني لمباحثات السويد، أنه لايمكن تحقيق السلام من دون إلقاء الحوثيين لسلاحهم، لافتاً إلى أن الحكومة اليمنية ترفض استغلال مطار صنعاء في الحرب والأعمال العسكرية وأنها مستعدة لفتح المطار فوراً ولكن وفق شروط وضوابط معينة، وأردف: «لدينا وسائل لحسم ملف ميناء الحديدة إذا فشلت الجهود السلمية». وأكد ضرورة إشراف الحكومة على الميناء، لضمان وصول المساعدات للمدنيين. وقال، إن عدم تحقيق إنجاز في إجراءات بناء الثقة في مشاورات السويد مع المتمردين الحوثيين سيعقّد الأزمة اليمنية، وسيصعب مناقشة الملفات الأخرى، وأكد أن الانقلابيين يحاولون إفشال المحادثات ميدانياً وسياسياً، فيما رفض الحوثيون تسليم الحديدة ومينائها، في وقت كشف النقاب عن رفض أمريكي وسويدي لطلب من طهران بإرسال مسؤول رفيع المستوى إلى المحادثات.

وفيما تواصل الفرق الهندسية التابعة للقوات المسلحة الإماراتية والسودانية ضمن التحالف العربي، عمليات نزع الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية في المنشآت المدنية والطرق والأراضي الزراعية في المدن والمناطق المحررة في الساحل الغربي باليمن، استهدف الحوثيون بقذائف الهاون والمدفعية مركز «سيتي ماكس» التجاري في الحديدة، ما أسفر عن تدمير المركز واحتراقه بالكامل.