«بوبجي» طريق الأبناء للقتل والعدوانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جيهان شعيب

تحذير قديم متجدد.. «بوبجي» القاتلة اللعبة الأقدم، الأحدث والأخطر إلكترونياً، تتسلل لأجهزة الأبناء على غفلة منهم بسوئها، وبالغ خطورتها، وعظم شرها وضررها، مكشرة عن وجه أسود قاتم، شرس، دموي، وبالغ العدوانية، فتدلف إلى عقولهم، وتستدرجهم، لاسيما الصغار منهم، رويدا رويدا، بخطوات لئيمة مدروسة، ومقننة، مغلفة بالحيلة، والخداع، فتعلمهم فنون القتل، وتأمرهم بتطبيق ما تلقوه، حتى توافق على تكملتهم اللعب معها، ولسذاجتهم، وقلة وعيهم، وانبهارهم بأجوائها الكاذبة، وفضولهم نحو معرفة المزيد من خباياها التي يجهلون ظلمتها، والتي تنطوي عليها جعبتها الشريرة، يلبون طلبها، ويقتلون بالفعل، لينهار مستقبلهم، وتهدم حياتهم، وحولها يأتي الحديث.

«بوبجي» أو ساحات معارك اللاعبين المجهولين، منذ أيام طالعتنا صحف إحدى الدول العربية، بطالب ثانوي «16سنة» قتل معلمته طعنا بسكين، وبالتحقيق تبين إدمان الطالب منذ نحو عام، للعبة قتالية عبر الإنترنت، هي «بلاير أنونز باتل جراوندز» المعروفة باسم «بوبجي»، واتضح - وفقاً لأقواله- أنه وصل في اللعبة إلى حد تعلم صناعة القنابل، والقتل، حيث إن قتل الأشخاص من أهداف اللعبة، التي جذبته إلى حد تخيل نفسه داخلها، وبالتالي وتنفيذا لأوامرها لم يجد أمامه إلا تنفيذ جريمة قتل، حتى يحرز مستوى متقدماً في اللعبة، ينتقل منه إلى مرحلة أكثر دموية، وشجاعة وهمية كما تصور !!

جرائم الإدمان الإلكتروني أصبحت تصفع غفلتنا يومياً، وتتهم ضعف إدراكنا، وقلة حيلتنا، في متابعة الأبناء، بما انتهى لاستقطابهم، من وراء ظهورنا، لممارسة ألعاب إلكترونية شديدة العنف، والخطورة، ذات أبعاد ظلامية، تبث الكراهية والحقد في نفوسهم، وتنحرف برؤاهم السوية، وبأفكارهم، وسلوكياتهم، وتصرفاتهم، إلى حد التعدي قولاً وفعلاً على الآخرين، وارتكاب أفعال مضادة للمجتمع، هادمة لأنفسهم.

ولأن «بوبجي» واحدة في سلسلة ألعاب سابقة عليها ولاحقة لها، في التغرير بالشباب والأطفال، بدءاً من «البوكيمون»، إلى «مريم»، «فتشارلي»، ومن ثم «الحوت الأزرق»، «فميمو»، فالعود واجب للنظر في المطلوب لمواجهة هذه الهوة السحيقة، والفخاخ الإلكترونية التي تكاد تذهب بصواب عقول شبابنا، واستقامة أفعالهم.

علاج نفسي

د. شاهين المازمي، عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة: لابد من تدخل الجهات المعنية لوقف هذه اللعبة وغيرها من الألعاب الدموية، بحظر المواقع كافة التي تبثها، وعلى هيئة تنظيم الاتصالات وقف تنزيلها بأية صورة، والسيطرة على تسللها إلينا، وعلى الأجهزة الأمنية التي لديها دوريات إلكترونية تتولى مراقبة الإنستغرام، وتويتر، من خلال برامج إلكترونية معينة، التصدي لهذه الألعاب، بحجب جميع مواقعها.

ومن الأهمية بمكان توفير علاج نفسي متدرج لإدمان الألعاب الإلكترونية الخطرة، وفقا للحالة السلوكية التي أصبح عليها من يلعبها، ومن الضروري إجراء دراسة شاملة وعامة عن هذه الألعاب، وتأثيرها، وانعكاساتها على الأطفال والمراهقين، والنظر في علاجات وقائية للمستقبل، حتى لا تتطور، فتصعب السيطرة عليها.

ألعاب محلية

المستشار القانوني خليفة بن هويدن يقول: «بوبجي» ومثيلاتها من الألعاب الإلكترونية الدموية، تغذي عقول الأبناء بالكراهية، والعدوانية، وتؤدي بهم لارتكاب كل ما يخالف ما تربوا عليه، من آداب مجتمعية قويمة، وعادات وتقاليد صحيحة، وسليمة وأصيلة، فيما التصدي لها لن يتأتى فقط من خلال حظرها، أو حجب المواقع التي تبثها، بقدر ما يكون في تصميم ألعاب محلية تتماشى مع طبيعة الدولة، وتراث الآباء، والأجداد، وتنمي داخلهم الولاء، والانتماء، وتعزز فيهم حب أرض زايد الخير، وتربطهم بالقيادة، وأسرهم.

ويمكن تنفيذ هذه الألعاب المحلية بواسطة مبرمجين مواطنين، يتم تأهيلهم، وتمكينهم، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لذلك، وتحفيزهم للابتكار، بتصميم ألعاب تعليمية، وتوجيهية، وتوعوية، تسهم في ترشيد، وتوجيه الأبناء، مثل مبادرة «مليون مبرمج عربي» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» في أكتوبر/‏تشرين الأول الماضي، التي تعد أكبر مشروع برمجة، يسعى إلى مواكبة التطور المتسارع في علوم الحاسوب وبرمجياته، بتدريب مليون شاب عربي على البرمجة وتقنياتها، لتمكين جيل من المبرمجين العرب وتطوير كفاءاتهم، وتزويدهم بالأدوات اللازمة لمواكبة المتطلبات المستقبلية، وبناء قدراتهم، وتوفير فرص عمل تمكنهم من توظيف مهاراتهم، وتوجيهها بما يخدم الاحتياجات، ويسهم في تطوير اقتصاد المستقبل.

غزو فكري

محمد الدرمكي، ضابط في قسم الخدمات الإلكترونية والاتصالات يؤكد: في عصر الثورة الصناعية الرابعة وفي ظل التقدم التقني الهائل وظهور جيل جديد من الألعاب الإلكترونية الافتراضية، أصبحت الألعاب الإلكترونية من أهم أدوات الغزو الفكري، وتدمير العقول وإفساد الأخلاق والقيم، ويوما بعد يوم أصبحنا نتفاجأ بأخبار تفجع القلوب بسبب هذه الألعاب، وما إن انتهينا من لعبة مومو حتى ظهرت مخاطر لعبة ال PUBG، فنحو دقيقة تقريباً تحوّل الفرد من شابٍ يعيش حياة طبيعية إلى مقاتل في ساحة معركة، ‏يناضل، ويقتل، والرابح هو من يصمد حتى النهاية.‏

‏PUBG‏ لعبة إلكترونية سرقت عقول ‏الشباب وتركيزهم، واستولت على حياتهم الشخصية، وبعضاً من أموالهم، وزرعت ثقافة قوة السلاح داخلهم، باللجوء إلى المعارك، والحروب، لتحقيق نشوة الانتصار انطلاقاً من ‏غريزة البقاء.‏

لذا أقترح إنشاء مركز متخصص لرصد ومتابعة الألعاب الإلكترونية، وقياس درجة خطورتها، ووضع قائمة لكل لعبة شهيرة، ونشر درجة خطورتها، وآثارها الاجتماعية والأخلاقية، ورفع تقارير عنها إلى الجهات المختصة لاتخاذ التدابير الخاصة تجاهها، بالإضافة إلى أهمية الدور التثقيفي والتوعوي في شأن خطورتها، وأضرارها.

ضوابط وقوانين

سعود بن أحمد «خبير تقني» يوضح: ‫خلف كل مبرمج سلوكان: إيجابي وسلبي، وهو المتعلق بإنتاج برمجيات تدعو للعدوانية، والاختراقات، وألعاب خطرة بعضها يتضمن تحديات للذات مما أدى لانتحار وهيجان بعض صغار السن، والتأثير على الذاكرة في المدى البعيد، علاوة على تنميتها العنف والعدوانية، والاضطرابات العقلية، وغيرها الكثير من السلوكيات الخطيرة‬ والمسيئة، والمؤثرة سلبا على الأطفال والشباب.

‫والمواجهة تستوجب وضع ضوابط وقوانين، وإرشادات لمبرمجي الألعاب، توجههم لصقل، وتوظيف مواهبهم لخدمة المجتمع وخصوصا في برمجيات الأطفال، وتثقفهم علميا، وأدبيا، مع طرح ألعاب تتضمن خدمات ترفيهية مفيدة ضمن برمجيات ومنشورات يتم توزيعها في المدارس، والجامعات، والجهات المعنية بالنشء والشباب.‬

‫‬‬‬نتائج مؤكدة

كشف العلماء أن الوميض المتقطع، بسبب المستويات العالية والمتباينة من الإضاءة في الرسوم المتحركة، الموجودة في الألعاب الإلكترونية، يتسبب في حدوث نوبات من الصرع، واضطرابات النوم، والفشل دراسياً وحياتياً، إضافة إلى الكسل، والخمول، والعزلة الاجتماعية، والتوتر الاجتماعي، وفقدان المقدرة على التفكير الحر، وانحسار العزيمة والإرادة لدى الفرد، ومرض ارتعاش الأذرع مع اعتياد اللعب بها لفترات طويلة، فضلاً عن الآثار السلوكية السيئة التي تخلفها ألعاب الصراعات والحروب، وتتمثل في تعزيز ميول القسوة، والعنف والعدوان لدى الأطفال والمراهقين، لاسيما أن نسبة كبيرة من الألعاب الإلكترونية تعتمد على التسلية والاستمتاع بقتل الآخرين والتدمير، والاعتداء عليهم دون وجه حق، وتنمي لديهم أساليب ارتكاب الجريمة، وفنونها، وحيلها من خلال تغذية عقولهم بالعدوانية، وتوجيههم لارتكاب الجرائم.