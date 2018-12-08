شكرا لقرائتكم خبر عن الجرمن: رخاء مواطنينا ورفاهيتهم أهم أولويات الدولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت دولة الإمارات، أنها تضع رخاء المواطنين ورفاهيتهم وسعادتهم في مقدمة وأهم أولوياتها عبر استخدام الابتكارات والتقنيات الحديثة لتوفير خدمات الحكومة الذكية والصحة والتعليم.

جاء ذلك في كلمة أحمد عبدالرحمن الجرمن، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي، أمام الدورة ال11 لمنتدى بالي للديمقراطية الذي تستضيفه جزيرة بالي الإندونيسية تحت شعار: «الديمقراطية من أجل الرخاء»، لمناقشة دور الديمقراطية في تحقيق الرخاء والرفاه الاجتماعي، ودور التقنية والابتكار في مستقبل الرخاء، وذلك بمشاركة وفود من 91 دولة و9 منظمات دولية.

وتطرق الجرمن، في كلمته إلى الخطوات الكبيرة التي اتخذتها الإمارات للاستفادة من التقنية الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر ثقافة التسامح وتعزيز دورها الإقليمي والدولي في هذا المجال، ومحاربة الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره؛ حيث تستضيف مركز صواب الذي يطور أدوات وسائل التواصل الاجتماعي للتصدي للدعاية التي تنشرها الجماعات الإرهابية. ونوه كذلك بما حققته الإمارات خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان لفترتين، التزمت فيهما بدعم المجلس لإجراء حوار مفتوح وإيجابي للتعاطي مع قضايا حقوق الإنسان، وظلت تعمل في مجال تعزيز المساواة في التعليم لكل فتاة، وإطلاق مبادرات متعددة لتمكين المرأة وتعزيز التسامح الديني واحترام التنوع.

وكان كل من: ريتنو مارسودي، وزيرة الخارجية الإندونيسية، وبارون ديفافيسي، رئيس ووزير خارجية جمهورية ناورو، قد افتتحا أمس، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، أعمال المنتدى الذي تضمن ثلاث فعاليات «منتدى بالي للطلاب» و«منتدى منظمات المجتمع المدني» و«منتدى الإعلام». ضم وفد الدولة المشارك في المنتدى، محمد عبدالله بن مطلق الغفلي، سفير الدولة لدى إندونيسيا وعلي محمد الشميلي، مدير مكتب مساعد الوزير لشؤون حقوق الإنسان والقانون، ومنصور محمد الجو يعد، من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي. (وام)