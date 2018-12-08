«سجايا» تنظم لقاء تعريفياً استعداداً لمخيم آفاق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنظم «سجايا فتيات الشارقة»، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، مخيمها السنوي «آفاق» الذي يستهدف 40 فتاة قيادية من منتسباتها، ومن الفئة العمرية بين 14 و17 سنة، في الفترة بين 15 و20 ديسمبر الجاري، تحت شعار «الذات.. من التقدير إلى التأثير».

وبعد إجراء المقابلات الشخصية واختيار المرشّحات، وفي إطار استعداداتها للمخيم، أقامت «سجايا» لقاءً لأولياء أمور الفتيات المشاركات، لتعريفهم بتفاصيل المخيم وما يتخلله من ورش مُكثّفة مُلهِمة تتمحور حول تقدير الذات وترمي إلى تعزيزه كقيمة أساسية في نفوس الفتيات، مثل ورشة الثقة بالنفس وقيادة الذات وفن التواصل، إضافة إلى يوم الخدمة المجتمعية، فضلاً عن العديد من الأنشطة التفاعلية المميزة.

يهدف «آفاق» إلى اكتشاف روح القيادة في نفوس الفتيات، وتطوير مهاراتهن القيادية، وتعزيز تمسكهن بالقيم الإماراتية الأصيلة، ورفع مستوى وعيهن بثقافة المسؤولية المجتمعية والمشاركة الوطنية، بما يتماشى مع استراتيجية «سجايا» في إعداد جيل من الفتيات القياديات المؤثرات في المجتمع، والمؤهلات للتعامل مع تحديات الحياة المختلفة، والقادرات على أن يلعبن دوراً ريادياً في بناء مستقبل إمارة الشارقة والإمارات.