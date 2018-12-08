تهريب الركاب.. تعدٍّ على الحقوق وانعدام للأمان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمد الماحي

نقل الركاب بطريقة غير مشروعة بسيارات خاصة «تهريب الركاب»، ظاهرة غير حضارية انتشرت بصورة متزايدة في الآونة الأخيرة، واختار أصحابها هذه الطريقة غير القانونية للتربّح من المسلك الذي أصبح موجوداً في معظم المدن، ما دفع الشرطة إلى التدخل بحسم للقضاء على الظاهرة، لما تحمله من خطورة على سلامة مستخدمي وسيلة النقل التي انتشرت رغم تشديد العقوبات.

كثير من هذه السيارات المستخدمة في تهريب الركاب لا تتوافر فيها وسائل الأمان الكافية للركاب، بل قد يكون بعضها غير مؤمن عليه، إلى جانب أنها تعد تعدياً سافراً على حقوق سائقي الأجرة الرسميين وأرزاقهم، فضلاً عن أن السائق مجهول بالنسبة للركاب، ما قد يعرّضهم إلى جرائم مختلفة تهدد حياتهم، مثل الخطف والسرقة والنصب والاحتيال، أو التحرّش بالنسبة للخادمات اللاتي يعملن بوقت جزئي في البيوت، ويستخدمن هذه السيارات أحياناً للعودة إلى منازلهن في أوقات متأخرة من الليل.

تغطية التأمين

”الخليج 365” استطلعت آراء عدد من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، عن الظاهرة، وكانت البداية، مع خالد الزارعي الذي أكد انتشار ظاهرة تهريب الركاب في مناطق عدة، خصوصاً التي يكثر فيها وجود العمال، فضلاً عن محيط بوابات الوصول في المطارات، إذ يعرض أصحاب مركبات خاصة على المسافرين خدمة التوصيل، بأجرة أقل مما تحصل عليه مركبات الأجرة، مشيراً إلى أن هذه المركبات لا تتوافر فيها وسائل الأمان والسلامة اللازمة لتأمين الركاب، إذ لم يحصل أصحابها على تراخيص لمزاولة هذه المهنة، فضلاً عن عدم تغطية التأمين الشامل لمركباتهم، وقد يكون السائق لا يمتلك رخصة قيادة صادرة عن دولة الإمارات، وقد يكون مخالفاً لقوانين الإقامة.

وأشار إلى أن دائرة النقل تمنح تراخيص امتياز لشركات متخصصة في النقل العام، وفق اشتراطات عالمية روعيت فيها معايير الأمن والسلامة للركاب، مؤكداً ضرورة توعية الجمهور بمخاطر استخدام هذا النوع من وسائل النقل غير القانوني.

تحرش لفظي

وتقول ماريا التي تعمل خادمة بوقت جزئي لدى البيوت في دبي، وتضطر أحياناً للعودة إلى منزلها في أوقات متأخرة من الليل: «جاءت السيارة لتوصلني إلى منزلي الكائن في إمارة أخرى، إلا أنني فوجئت حين أخذني سائقها بأنه يتجاذب معي أطراف الحديث، ووصل الأمر إلى التحرش اللفظي، وطلبت منه التوقف ونزلت من السيارة».

ويقول محمود مصطفى (مقيم في الشارقة): إنها ظاهرة غير حضارية تؤدي إلى حدوث مشكلات خاصة للسائق، حيث يتعرض للغرامات كذلك تعرّض الركاب للخطر، خاصة عند تكدس الركاب في سيارة واحدة، والسيارة لا تسعهم، فالمنظر مؤذ أيضاً، كما لاحظت السرعة المتهورة التي يسوق بها السائق وسلوكه طرقاً غير قانونية لتجاوز السيارات والبعد عن أعين رجال الشرطة. وعن الدوافع من وراء ذلك، قال: «طمع السائق في المكسب السريع من بعض الأشخاص، وخاصة للذين لا يملكون سيارات خاصة، لأن كثراً اعتادوا ممارسة هذا السلوك من الجنسيات الآسيوية، حيث تفضل هذه الطريقة للنقل الجماعي بكلفة أقل من سيارات الأجرة، ولذلك يجب فرض غرامات كبيرة على المخالفين، من السائق والركاب».

حملات تفتيشية

وأسفرت الحملات التفتيشية التي نظّمتها إدارة أمن وسائل النقل في شرطة أبوظبي، عن ضبط 1780 حالة نقل غير قانوني للركاب في الإمارة، من بداية مارس إلى نهاية أكتوبر الماضيين، وتمثل في نقل أصحاب مركبات خاصة ركاباً مقابل أجرة، ما يعد مخالفة للقوانين، وفق إحصاءات الشرطة.

وسجلت إدارة رقابة أنشطة النقل بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة طرق ومواصلات دبي 254 مخالفة نقل غير مرخص، خلال الربع الثالث من العام الجاري من داخل الإمارة وخارجها. وكثفت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، حملاتها للقضاء على الظاهرة، وزادت عدد المراقبين الميدانيين، لرصد المخالفات، في عدد من المناطق الحيوية بالإمارة.