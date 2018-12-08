دول العالم تناقش اعتماد ميثاق ل «الهجرة الآمنة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

يترأس ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، وفد الدولة في اجتماع القمة الحادية عشرة للمنتدى العالمي للهجرة، والذي يسبق المؤتمر الحكومي المخصص لاعتماد الميثاق الدولي للهجرة الآمنة النظامية المقرر انعقاده يومي 10 و11 من شهر ديسمبر الجاري في مدينة مراكش، برئاسة المملكة المغربية الشقيقة، وجمهورية ألمانيا الصديقة، وبمشاركة وفود العديد من الدول.

يعقد المؤتمر برعاية الجمعية العامة للأمم المتحدة التي اعتمدت في العام 2016 «إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين»، كما يشهد مشاورات حكومية بهدف اعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة النظامية.

يضم وفد الدولة، سيف أحمد السويدي، وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية، ومحمد المري، مستشار الوزير، وعمر النعيمي، وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، وعفراء البسطي، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وعدد من المعنيين في وزارة الموارد البشرية والتوطين.

من جهة أخرى، بحث ناصر بن ثاني الهاملي، مع الدكتور عبدالكريم بن عتيق الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، كما ناقش الوزيران أجندة الاجتماعات التي تستضيفها مدينة مراكش المغربية.

وأكد ناصر بن ثاني الهاملي، خلال اللقاء، أن «احترام حقوق وصون كرامة مختلف الثقافات الموجودة على أرض الإمارات يعتبر نهجاً وسياسة راسخة في الدولة منذ تأسيسها على يد المغفور له، بإذن الله، الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كرس اهتمامه لبناء الإنسان كونه ركيزة أساسية لنهضة وتطور الدولة».

من جانبه أشاد الدكتور عبدالكريم بن عتيق، «بالتطور الذي تشهده دولة الإمارات، الأمر الذي يعبر عن رؤية استراتيجية ثاقبة وإرادة صلبة قادت الدولة إلى نموذج تنموي لافت يحترم ويصون حقوق الإنسان».

واتفق الطرفان على تكثيف العمل المشترك بين البلدين في قضايا العمل.