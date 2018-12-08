شكرا لقرائتكم خبر عن مصدرو النفط يخفضون 1.2 مليون برميل.. والأسعار تقفز 5% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتفقت الدول المنتجة للنفط أمس الجمعة في اجتماعها بفيينا، ضمن إطار اتفاقية «أوبك+»، على خفض إجمالي إنتاج الخام 1.2 مليون برميل يوميا، وذلك بهدف تصريف مخزونات الوقود العالمية ودعم السوق، ما ساهم في قفز أسعار الخام 5%،

وسجل مزيج «برنت» ارتفاعا قدر ب 3.26 دولار أمريكي، ليصل إلى 63.32 للبرميل، إذ سجل في التعاملات المبكرة، انخفاضا وصل فيه السعر إلى أقل من 60 دولارا.

وقال وزير النفط العراقي ثامر عباس الغضبان أمس إن دول منظمة أوبك ودولا أخرى خارجها ضمنها روسيا، قررت في ختام اجتماعات فيينا خفض انتاجها بمقدار 1,2 مليون برميل يوميا أملا بتحسن الأسعار.

وصرح الوزير العراقي للصحافة «سنخفض الانتاج بمقدار 1,2 مليون برميل يوميا»، موضحا انه سيتم توزيع هذا الخفض بمعدل 800 الف برميل يوميا للدول ال 14 الأعضاء في اوبك و400 ألف برميل لشركائها العشرة وبينهم روسيا.

وأورد متحدث باسم أوبك أنه سيتم احتساب هذا الخفض انطلاقا من مستويات الإنتاج في تشرين الأول/‏‏أكتوبر على أن يتم النظر فيه مجددا في نيسان/‏‏أبريل المقبل.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح: «لبينا توقعات السوق والمستهلكين، لن نُحمل المستهلكين فوق طاقتهم، منتجو النفط الأمريكيون يتنفسون الصعداء الآن بعد قرار أوبك»، وأضاف: « أوبك لن تواصل خفض إنتاج النفط إذا حدث انقطاع في المعروض، ومستعدون للدعوة إلى اجتماع غير عادي لسد أي فجوة معروض، لن نخفض الإنتاج أكثر مما ينبغي لكي لا ينمو إنتاج النفط الصخري الأمريكي سريعا جدا».

بدروه رحب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بالتعاون بين منظمة «أوبك» والدول المنتجة، وقال في ختام اجتماع «أوبك+»: «نحتاج هذا التعاون والتنسيق اليوم بسبب التذبذب الذي تشهده سوق النفط».

وأضاف الوزير الروسي، «تسعى روسيا إلى التوصل إلى صيغة مشتركة تجمع الدول المنتجة للنفط سواء في أوبك أو خارجها، بما في ذلك ما يتعلق بآليات التنسيق».

وتابع «أعتقد أنه في الظروف الحالية، يجب علينا وإياكم أن نشعر السوق بأننا على استعداد لاتخاذ القرار الحاسم، وفي الوقت ذاته التصرف بحكمة لتلبية متطلبات السوق».

وأعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، في وقت سابق، استعدادها خفض إنتاج النفط بنحو 800 ألف برميل يوميا، مقترحة على الدول الموقعة على اتفاقية «أوبك+» خفض الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا.

من جانبه، قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، إن «الدول الأعضاء في منظمة أوبك توصلوا إلى إقرار تخفيض إنتاج النفط إلى 1.2 مليون برميل، وأن الاتفاق سيستمر لمدة 6 أشهر»، وأضاف، «يجب علينا القبول بهذا لأننا في مركب واحد».

وعلق الرئيس التنفيذي ل»بلاك غولد انفستورز» غاري روس، أحد مراقبي «أوبك» المخضرمين بالقول: إن «الضغط السياسي الأمريكي كان عاملا مهيمنا في اجتماع (أوبك) هذا، وحد من نطاق الإجراءات السعودية لإعادة التوازن إلى السوق». ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن أحد المشاركين في الاجتماعات قوله: إن «أوبك وافقت على إعفاء إيران من خفض الإنتاج، بعد رفضها أي التزامات بالإنتاج، ما دامت خاضعة للعقوبات الأمريكية».

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاءها بعدم خفض إنتاج النفط في العام المقبل لأن «العالم لا يريد ارتفاعا في أسعار النفط».

وغرد ترامب يوم الأربعاء، «نأمل بأن تبقي أوبك تدفقات النفط كما هي ولا تكبحها. العالم لا يريد أن يرى ارتفاعا في أسعار النفط ولا يحتاج إلى ذلك!»

وتواصلت أمس الجمعة محاولات التوصل إلى اتفاق، لخفض إنتاج النفط بين دول أوبك، وبين أوبك والمنتجين المستقلين بقيادة روسيا، وسط استمرار الخلافات في شأن معايير التخفيض.

وأجاب وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في وقت سابق بالنفي، رداً على سؤال في شأن ما إذا كان واثقاً بأن اجتماعات الجمعة ستتوصل إلى اتفاق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت أمس، بعد أن بدا مرجحاً أن تساهم روسيا بخفض أكبر للإنتاج في اتفاق بين أوبك والمنتجين المستقلين.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر قوله أمس، إن روسيا تريد خفض إنتاجها النفطي بحد أقصى 150 ألف برميل يومياً في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019.

وواصلت العقود الآجلة للخام، مكاسبها وارتفع برنت 5% بأكثر من ثلاثة دولارات إلى أعلى مستوى للجلسة عند 63.25 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 53.75 دولار للبرميل.

(وكالات)