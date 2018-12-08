قطر غارقة في الفساد.. وتطلق جوائز دولية لمكافحته!



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يبدو أن التناقض صار السمة الغالبة على السياسة القطرية؛ إذ تفعل الشيء وضده في الوقت نفسه؛ حيث تمارس الدوحة النفاق في سياستها الخارجية لشراء السمعة عبر ضخ الأموال، وذلك ما لم يعد خافياً على المراقب للشأن القطري.

فالدولة المتهمة وفق دلائل وإثباتات لا يرقى إليها الشك بأنها الأولى التي أدخلت الرشى والفساد في القطاع الرياضي وفي تاريخ كرة القدم؛ دفعت مليارات الدولارات للفوز بتنظيم مونديال عام 2022، على الرغم من أنه لم يُعرف عنها اهتمام بكرة القدم، ولا يصنف شعبها الذي لا يتجاوز تعداده 300 ألف نسمة، من الشعوب الشغوفة باللعبة.

ولعل المفارقة الكبرى تبدو في أن النائب العام القطري والمسؤول عن مكافحة الفساد علي بن صميخ المري، متهم هو نفسه بالفساد، وفق ما كشفت عنه مجلة «لوبوان الفرنسية» في وقت سابق، واتهمته بشراء مبنى من ثلاثة طوابق في 83 شارعاً ديينا قرب قوس النصر في باريس، بمبلغ 9.6 مليون يورو في أكتوبر/تشرين الأول 2013، مشيرة إلى أن المري لا ينتمي إلى عائلة يعرف عنها الثراء، وأن متوسط دخل كبار الموظفين في الحكومة القطرية لا يتجاوز 12 ألف دولار شهرياً، فمن أين له كل هذه الأموال؟.

وكشفت العديد من التحقيقات التي نشرت خلال السنوات الماضية، عن قيام قطر بتمويل تنظيمات إرهابية على مستوى العالم، في ليبيا وتونس وسوريا ولبنان، ومصر والعراق، ودفعت أكبر فدية في التاريخ لتنظيمات إرهابية بلغت أكثر من مليار دولار، للإفراج عن أعضاء من العائلة الحاكمة تم اختطافهم مع آخرين في العراق، خلال رحلة لصيد طائر الحبارى.

وتمتلك قطر كل هذا التاريخ الأسود في الفساد والرشى، ومحاولات إفساد الحياة السياسية في العديد من البلدان، ولم تسلم منها حتى الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا، خاصة بعد مقاطعة قطر من قبل الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب في الخامس من يونيو/حزيران 2017، بسبب دعمها وتمويلها للمنظمات الإرهابية.

وعلى الرغم من كل هذا التاريخ المخري، أعلنت قطر أواخر عام 2016 عن إطلاق جائزة سمتها جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد، وشارك بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة السابق، وأمير قطر في مراسم إزاحة الستار عن تمثال للأخير في مبنى المنظمة الدولية في النمسا.

وأضافت «لوبوان»، أن الدوحة تعرف كيف تكون سخية، فقد وقّعت شيكاً بقيمة 18 مليون يورو لتجديد مبنى الأمم المتحدة، ومن ثم حصل حفل توزيع جوائز مكافحة الفساد على ثناء ومباركة وكالة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.

وأوضحت أن النائب العام القطري استخدم نفوذه وأموال الدوحة في تعيين أحد أفراد أسرته في المنظمة الأممية، ويدعى عبد المحسن حمد فطيس، وهو لا يزال طالباً في الجامعة.

ويأتي حفل توزيع الجوائز الأول تزامناً مع الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد، الذي تُحييه الأمم المتحدة في التاسع من ديسمبر كل عام.

وأمس الجمعة، دعا رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد، المجتمع الدولي إلى التعاون في مكافحة الفساد الذي وصفه بأنه «عدو مشترك».

وقال في خطاب ألقاه خلال حفل توزيع جائزة تميم بمدينة بوتراجايا: «يجب ألاَّ يكون هناك أي نوع من التسامح في التعامل مع قضايا الفساد والفاسدين، ويجب أن نتعامل معهم باشمئزاز وغضب».

وتعد بوتراجايا الماليزية ثالث مدينة تستضيف الجائزة بعد فيينا عاصمة النمسا في عام 2016، وجنيف السويسرية في عام 2017.

ويرى خبراء أن «نظام الحمدين» اعتاد شراء المواقف بالصرف الباذخ على الفعاليات الإقليمية والدولية، لكي تبقى قطر دائماً في الإعلام، وإبعاد الشبهة عن أنشطتها الإجرامية والتخريبية، التي تمارسها عبر أذنابها من جماعة «الإخوان» الإرهابية.