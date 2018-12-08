انتخاب مقربة من ميركل لرئاسة «المسيحي الديمقراطي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتخب حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الألماني المحافظ، أمس الجمعة، أنجريت كرامب كارنباور، المقربة من المستشارة أنجيلا ميركل رئيسة له، بعد فوزها بأكثر من 51% من الأصوات، في مواجهة فريدريش ميرتس خصم ميركل التي أنهت بذلك مسيرة 18 عاماً من رئاستها للحزب، لكن ستستمر في ولايتها كمستشارة حتى العام 2021.

وجاء فوز كارنباور (56 عاماً) التي تشغل الأمينة العامة للحزب بالمنصب الذي يعد جسراً إلى المستشارية، بعد منافسة حامية مع المليونير فريدريش ميرتس (63 عاماً) الرئيس الأسبق للكتلة البرلمانية للحزب، والذي أراد تحولاً واضحاً باتجاه اليمين، وأراد استعادة الناخبين الذين خاب أملهم من حكم ميركل، وصوتوا لمصلحة اليمين القومي، خاصة بعد فتح أبواب ألمانيا لأكثر من مليون لاجئ سوري وعراقي في الأعوام الأخيرة.

وبدد فوز كارنباور من مخاوف أثارتها توجهات خصمها السياسية في حال فوزه، خصوصاً، بعدما حاز دعماً ثميناً من رئيس مجلس النواب فولفغانغ شويبله، الذي رأى أن «انتخابه سيكون الأفضل لألمانيا»، في الوقت الذي تحرص فيه المستشارة التي تقود أكبر اقتصاد أوروبي، على إكمال ولايتها حتى نهايتها، والتي أكدت ذلك بقولها الخميس الماضي: «يسعدني أن أواصل العمل كمستشارة»، لكن تعايشاً هادئاً مع ميرتس الذي أخرجته ميركل نفسها من الحزب قبل عقد، يبدو صعباً.

وحاول المرشحون النأي بأنفسهم عن إرث المستشارة. وقالت كارنباور الأربعاء: «لدي سيرتي ومسيرتي»، مشيرة إلى مواقفها في قضايا عدة بينها الهجرة؛ إذ دعت إلى إبعاد السوريين الذين يدانون بأعمال إجرامية.

وخلال كلمتها الوداعية أمام مؤتمر الحزب في هامبورج، أمس دافعت ميركل بشدة عن إرثها السياسي، وحذرت قائلة: «في هذه الأوقات الصعبة، علينا ألا ننسى قيمنا المسيحية الديمقراطية»، وعددت لائحة طويلة من المخاطر الحالية مثل «التشكيك بالنهج التعددي، والتراجع على الصعيد الوطني، وخفض التعاون الدولي، والتهديدات بحرب تجارية»، في إشارة واضحة إلى سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشارت المستشارة التي تنهي ولايتها في 2021، إلى أزمات حزبها في الماضي، مذكرة بأنه كان في حالة سيئة حين تولت رئاسته العام 2000 بعد فضيحة «الصناديق السوداء» في نهاية عهد هلموت كول. ولفتت ميركل إلى مخاطر «الحروب الهجينة وزعزعة استقرار مجتمعات عبر الأخبار الكاذبة»، داعية حزبها إلى الوحدة، قائلة: «آمل أن نخرج من هذا المؤتمر متحدين ومصممين».

وصفق أعضاء الحزب مطولاً لميركل، إثر الخطاب الوداعي في مؤتمر الحزب الذي حضره ألف عضو. وبعضهم غصّوا بالدموع وحملوا لافتات برتقالية كتب عليها، «شكراً أيتها الرئيسة».

من جهته، أعرب وزير الداخلية الألماني ورئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، هورست زيهوفر، عن أسفه لمغادرة ميركل مهام منصبها كرئيسة للحزب المسيحي الديمقراطي، وقال في تصريحات لمجلة «دير شبيجل»: «إنها الأفضل... سنفتقدها جميعاً للغاية».

وأكد زيهوفر، أنه رغم جميع الخلافات مع ميركل في الماضي، يشعر تجاهها بتعاطف شديد، وقال: «عندما يتم اجتياز الكثير من الأمور مثلما فعلت أنجيلا ميركل وأنا، ينشأ ارتباط، ومودة أحياناً».

(وكالات)