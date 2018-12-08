إصابة 33 فلسطينياً في جمعة «انتفاضة الحجارة» بغزة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب 33 فلسطينياً برصاص الاحتلال في الجمعة ال37 لمسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية لقطاع غزة، والتي أطلق عليها جمعة «انتفاضة الحجارة الكبرى». وتوافدت الجماهير الفلسطينية إلى مخيمات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار.

وأطلقت قوات الاحتلال النار بشكل مباشر صوب تجمع للمتظاهرين لحظة اقترابهم من السياج الفاصل شرق منطقة خزاعة جنوبي قطاع غزة، وسط انتشار لقناصة الاحتلال خلف السواتر الترابية المقابلة لمخيم العودة شرق منطقة خزاعة شرقي خان يونس. وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز باتجاه المتظاهرين السلميين شرق جباليا شمالي قطاع غزة.

وأصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 15 عاماً، والتي خرجت إحياء للذكرى السنوية لانتفاضة الحجارة.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، أن جيش الاحتلال استخدم الرصاص الحي منذ بداية المسيرة، واعتلى أسطح منازل المواطنين واستخدمها ثكنات عسكرية لقناصته، كما أطلق قنابل الغاز السام باتجاه المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق عولجوا ميدانياً.

وأكد شتيوي، أن قوات الاحتلال بدأت باستخدام الرصاص الحي مباشرة خلال قمع المسيرة، مطالباً منظمات حقوق الإنسان بالتدخل لوقف هذا الإجراء الذي لا يتناسب مع طبيعة المقاومة السلمية التي يستخدمها أهالي البلدة للمطالبة بحقهم في التنقل بحرية على طريقهم التاريخي.

واعتقلت قوات الاحتلال ليلة الخميس/الجمعة 4 مواطنين من الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال اقتحم عدة بلدات وقرى عرف منها حزما شرقي القدس؛ حيث داهم عدة منازل في البلدة وعاث فيها خراباً وتفتيشاً، واعتقل عمار عبد ربه. كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من قرية المغير شرقي رام الله، بعد عملية اقتحام ومداهمة لعدة منازل، وهما: محمد نضال أبو عليا وعامر عاطف أبو عليا. (وكالات)