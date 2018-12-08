أردنيون يعاودون الاعتصام ضد «ضريبة الدخل»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان:”الخليج 365”



جدد أردنيون اعتصامهم قرب منطقة «الدوار الرابع» في عمّان حتى وقت متأخر مساء أمس الأول الخميس في تحرك ثانٍ بعد تظاهرة مماثلة الأسبوع الماضي وذلك «ضد النهج الاقتصادي» في المملكة بعد إقرار قانون ضريبة الدخل، فيما أكدت الحكومة من جهتها سيرها ضمن برنامج إصلاحي يتطلب تعاون الأطياف المختلفة.

وتوافد المئات وسط أجواء باردة وأمطار غزيرة ورددوا هتافات انتقدت عدم تنفيذ حكومة عمر الرزاز وعوداً بتخفيف الأعباء المعيشية وطالبوا بحل مجلس الأمة بعد إقراره قانون ضريبة الدخل واتخاذ إجراءات حاسمة في مواجهة «إفقار الشعب».

وردد محتجون شعارات تدعو إلى «استعادة الأموال المنهوبة» ومحاسبة الفاسدين و«إطلاق سراح معتقلي الرأي» ووقف مشروع قانون الجرائم الإلكترونية على اعتباره «يُسهم في تكميم الأفواه» وتخفيض أسعار المحروقات بما يتناسب مع مستجدات أسعار برميل النفط عالمياً.

وأغلق مشاركون الطريق المؤدّي إلى مقر رئاسة الوزراء عند «الدوار الرابع» وحدثت احتكاكات محدودة مع قوات الأمن والدرك التي تواجدت بكثافة قبل عودتهم إلى مقر الاعتصام.

وتداعت فعاليات شعبية وشبابية أطلقت شعار «معناش» أي «لا نملك شيئاً» إلى وقفات أخرى فيما جددت أحزاب وقوى سياسية ونقابات مهنية وعمّالية إعلان عدم مشاركتها في ظل حوارات مستمرة للحكومة مع مختلف الأطياف. وأعاد اعتماد حكومة الرزاز قانون ضريبة الدخل وإقراره من قبل مجلس الأمة موجة الغضب الجديدة على اعتباره يضيف أعباء مالية على الأُسر ويقلل من الإعفاءات وذلك بعدما أسهم في رحيل حكومة هاني الملقي السابقة إثر احتجاجات في المكان نفسه.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطقة باسم الحكومة جمانة غنيمات «إن الحكومة ماضية في سياسات الإصلاح وتعمل على إعادة توزيع العبء الضريبي بعد إقرار القانون وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية »،