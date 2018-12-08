«العلاقات الثقافية بين الإمارات والهند» في اتحاد الكتاب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: نجاة الفارس

ضمن موسمه الثقافي «زايد ذاكرة شعب وهوية وطن»، نظم فرع أبوظبي لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات، بمقره في المسرح الوطني، ندوة بعنوان: «حاضر وأفق العلاقات الثقافية بين الإمارات والهند».

وجاءت الندوة خدمة لأهداف التعاون المشترك ضمن العلاقة الاستراتيجية المتميزة بين الإمارات والهند، وتناولت الجهود المشتركة نحو التبادل الثقافي وترجمة كل من الأدبين إلى لغة الآخر.

وشاركت في الندوة الدكتورة مريم الشناصي، والدكتور محمد بشير مدير جامعة كاليكوت، والدكتور بوكر بيريلا مكولات، رئيس كرسي «محمد بشير» في جامعة كاليكوت، وعبده شيوابورام مدير تحرير مجلة نافودهانام الهندية.

واستهلت الندوة بكلمة لمحمد شعيب الحمادي، مدير فرع الاتحاد في أبوظبي قال فيها: «إن العلاقة بين الهند والعالم العربي بشكل عام والخليج العربي بشكل خاص، علاقة تاريخية تعود إلى عهود قديمة، وهي علاقة راسخة الجذور فقد كانت تجارة اللؤلؤ والأسماك قائمة بين المنطقتين منذ ما قبل الميلاد، ثم أدى انتشار الإسلام إلى تعزيز الروابط بشكل هائل. ومن أوائل المساجد التي شيدت في العالم المسجد الذي بني في ولاية كيرلا الهندية عام 629 ميلادية، ونجد أن 25% تقريباً من مفردات اللغة الهندية عربية الأصل، وتستخدم في المحادثات والمعاملات اليومية حتى لحظتنا الحالية».

وأضاف: «حظيت العلاقات الإماراتية الهندية بدفعة كبيرة نقلتها إلى آفاق متقدمة، عندما زار المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه الهند عام 1975، وكانت هذه الزيارة بمثابة حجر الأساس للعلاقات الثقافية والسياسية والتجارية والاقتصادية الراسخة البنيان، والقائمة بين البلدين اليوم».

وأشار إلى أن العلاقات الإماراتية الهندية تشهد تطوراً ملحوظاً في مختلف المجالات في الآونة الأخيرة، خاصة بعد زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للهند العام الماضي.

وعقب ذلك تحدث فنكنت سريدارا، السكرتير الثالث في السفارة الهندية، عن جوانب التعاون الثقافي بين الهند والإمارات والتبادل التجاري والاقتصادي، لافتاً إلى متحف زايد غاندي الرقمي، الذي تم تدشينه مؤخراً في منارة السعديات في أبوظبي.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالله، رئيس الأكاديمية الهندية الثقافية في الإمارات، أن اللغة العربية تدرس في المدارس الحكومية في ولاية كيرلا، مؤكداً ضرورة إحياء الجهود وزيادة العلاقات بين الإمارات والهند وتوطيدها.

وقال الدكتور عبده شيوا بورام: «تمثل الإمارات نموذجاً فريداً للتعايش السلمي، والشيخ زايد سيظل حياً في قلوب ملايين البشر في الهند، وقد كان من أكثر المؤمنين بأهمية التبادل الثقافي».

وبيّن الدكتور محمد بشير أن الجالية الهندية في الإمارات، تجد الألفة والاحترام، وفي الهند توجد العديد من المبادرات للتقريب بين البلدين وتوثيق العلاقات، كما أن الإمارات تحتل مكانة مرموقة بين الدول العربية في إحياء التراث الهندي، ولفت أنظار العالم العربي إلى قيمته ومكانته العلمية.

الدكتورة مريم الشناصي، أوضحت أن علاقتها مع الهند بدأت منذ مرحلة الطفولة؛ حيث كان والدها يصطحب الأسرة سنوياً في الإجازة إلى الهند، وكانت لديه أعمال عديدة هناك، وتعرفت إلى ثقافة الهند وعاداتها وتقاليدها وحضارتها العظيمة.