انطلاق الدورة الثالثة لمهرجان القيروان للشعر العربي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل والي القيروان منير الحامدي، قبيل انطلاق فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان القيروان للشعر العربي، وفد الشارقة المكون من عبدالله محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، ومحمد البريكي، مدير بيت الشعر في الشارقة.

وعبر العويس عن شكره للوالي على حسن الاستقبال وحفاوة الترحيب، مشيداً بالعلاقات المتميزة والأخوية التي تجمع الإمارات وتونس، وبالأخلاق والكرم التونسي الأصيل، كما نقل العويس تحيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وتمنياته للشعب التونسي بكل النجاح والتوفيق.

وانطلقت فعاليات المهرجان صباح أمس، في دار الثقافة بالقيروان، بكلمة ألقاها والي القيروان أشاد فيها بدور صاحب السمو حاكم الشارقة البارز في دعم الشعراء والأدباء والمثقفين. وقال: «يشكل بيت الشعر فضاء للمبدعين العرب، لتبادل تجاربهم وتقديم أفضل إبداعاتهم، كما كرس مهرجان القيروان للشعر العربي حالة مهمة في النهوض بالتجارب الشعرية التونسية بمختلف توجهاتها، وإطلاق المواهب التونسية الشابة إلى الساحة الأدبية العربية، بإبداعات رفدت المكتبة بمنجز شعري متميز».

وقالت جميلة الماجري مديرة بيت الشعر في القيروان في كلمتها: «إن برامج بيت الشعر خلال ثلاثة أعوام السابقة كانت ثمرة الدعم المادي والمعنوي لصاحب السمو حاكم الشارقة، وقد حقق النشاط جزءاً كبيراً من طموحاتنا في سبيل الارتقاء بالشعر العربي، واستعادة وهجه وتأثيره، والحفاظ على اللغة العربية، واحتضان الشباب من أصحاب المواهب في الشعر والأدب، والسعي لترجمة الشعر للتعريف به في العالم الغربي، والعمل على انفتاح الشعر على الفنون الأخرى. فمنذ تأسيس البيت وهو مفتوح لكل المبدعين؛ حيث أعاد للقيروان وهجها الثقافي، وحملها مسؤولية كبرى للنشاط والعمل الدؤوب في هذه الربوع الخصبة».

وبعد ذلك تم افتتاح معرض وثائقي يجسد نشاط بيت الشعر طيلة ثلاث سنوات، وقدم الفنان جمال الشابي موسيقاه في قصائد مغناة، وقدم الشعراء: حافظ محفوظ، ود.حسين العوري، ولطفي عبد الواحد، والأزهر الحامدي، مجموعة من قصائدهم.

واستكمل برنامج اليوم الأول بأمسية شعرية كبرى، بمشاركة نخبة من شعراء تونس والعرب هم: يوسف شفرة، ومحمود النجار، ومحمد برهومي، ومنية بن صالح، وعبيد العياشي، وكمال فداوين، وأدارها عادل الجريدي، وتلتها فقرة موسيقية لفرقة «نوى» بقيادة حاتم دربال.

أما فعاليات اليوم، فتتضمن ندوة أدبية بعنوان: «الشعر والذاكرة» تشارك فيها الدكتورة نهى الشاوش، والدكتور معز الوهايبي، والدكتور منصف الوهايبي، وتليها قراءات للشعراء: بلال المسعودي، وأكرم العبيدي، وسيرين الشكيلي، وياسين الطنفوري، ومنى الزرقي، والتهامي الجوادي.

وتشمل فعاليات غد أمسية للشعراء: محمد صالح الغريسي، وهيبة قوية، وعلوش إدريس علوش، ومصطفى ضية، ويليها تكريم المشاركين في الدورة الثالثة.