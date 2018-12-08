استقالات في البرلمان الإيراني على خلفية الغلاء وأزمة «العطش»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دفعت تداعيات أزمة شح المياه في محافظة أصفهان الواقعة وسط إيران، 18 نائباً برلمانياً إلى تقديم استقالات جماعية لدى الهيئة الرئاسية في مجلس الشورى الإسلامي، بسبب إلغاء مشاريع حكومية لتأمين إمدادات المياه العذبة للسكان المحليين.

ونقلت وكالة أنباء «تسنيم» الإيرانية، عن أكبر تركي، ممثل مدينة فريدون شهر التابعة لأصفهان، قوله إن «النواب المستقيلين من البرلمان اعترضوا على إلغاء مخصصات مالية لتلك المشروعات ضمن جداول الميزانية العامة الجديدة (2019/‏ 2020)، والتي من المقرر مناقشتها برلمانياً منتصف الشهر الجاري.

ولا يزال نواب أصفهان المستقيلين من عضوياتهم البرلمانية، ينتظرون إجراءات قانونية واجبة للبت في قرارهم، فيما أعربوا عن تذمرهم من تجاهل حكومة رئيس البلاد حسن روحاني، وعودها السابقة بتطوير نهر «زاينده رود» المار عبر مدن المحافظة.

فضلاً عن التجاهل الحكومي لتطوير مسار النهر العذب، تعتزم حكومة روحاني، إلغاء مشروعات مائية تخص سكان أصفهان ضمن ميزانية العام المقبل، رغم وجود شكاوى واحتجاجات متكررة لمزارعين هناك من شح مياه الشرب.

وأكد النواب الأصفهانيون في خطاب الاستقالة عدم جدوى بقائهم في برلمان طهران، طالما بقيت تلك المشكلات قائمة على حالها. في ظل إضرابات متكررة من مزارعين بسبب شح المياه وعدم اهتمام مسؤولي المحافظة بمعاناتهم. وأزمة شح المياه العذبة تحولت إلى أزمة كبرى سياسياً وأمنياً في إيران مؤخراً؛ حيث رصدت النسخة الفارسية لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، تزايد حدة الاحتقان بين أقاليم مختلفة، بسبب توصيل المياه وتحويل مسارات أنهر عذبة.

وفي سياق متصل، أكد، خبراء أن أزمة الاقتصاد الإيراني، تفاقمت أكثر بعد شهر من تطبيق الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية. وأكد الخبراء في إفادات لموقع العين الإخباري، أن الأرقام تؤكد أن معدلات التضخم والبطالة والفقر ارتفعت بشكل كبير، وتراجع معدل النمو، وتدهورت العملة، وانخفضت الصادرات النفطية بنسبة أكثر من 50% على الأقل، ما زاد من اشتعال الغضب الشعبي وتظاهرات الاحتجاج.وقال الدكتور حسان وجيه، خبير التفاوض وإدارة الأزمات الدولية بجامعة الأزهر بالقاهرة: «إن قيمة العملة الإيرانية تدهورت أكثر، وارتفع معدل التضخم وأسعار السلع بشكل مفرط، وتراجع معدل النمو لمنحنى سالب أكبر، وتضاعف معدل البطالة.

وقال الدكتور أحمد فرغلي حسن، إن كل مؤشرات الاقتصاد الإيراني تهاوت بشدة بعد شهر من تطبيق الحزمة الثانية من العقوبات، وتضاعفت معدلات البطالة والفقر وتدهورت قيمة العملة أكثر. (وكالات )