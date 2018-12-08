تدريبات بحرية بين مصر وبريطانيا وإيطاليا في مياه المتوسط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”



نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية، تدريباً بحرياً مع القوات البحرية البريطانية والإيطالية في نطاق البحر المتوسط. وقال المتحدث العسكري إن عدداً من القطع البحرية المصرية شاركت في التدريب إلى جانب الفرقاطة الإيطالية ITS CARABINIERE والفرقاطة البريطانية RFA LYME BAY، مشيراً إلى أن التدريب تضمن العديد من الأنشطة ، شملت تنفيذ تشكيلات إبحار وتمارين مواصلات إشارية إلى جانب التدريب على الاتصال الصوتي تحت الماء، واستقبال وإقلاع الطائرات على أسطح الوحدات البحرية، وتمرين حق الزيارة والتفتيش واقتحام السفن المشتبه بها، والإمداد بالوقود ، والتدريب على كيفية حماية الوحدات البحرية أثناء عبورها للمناطق الخطرة.

وأظهرت التدريبات حسب المتحدث العسكري المصري، مدى ما تتمتع به القوات المشاركة من كفاءة عالية،مشيراً إلى أن مثل هذه التدريبات تؤكد مدى جاهزية القوات في مجابهة التهديدات المختلفة والعدائيات المحتملة بالبحر المتوسط.