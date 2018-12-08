«الحصن» تستقبل الزوار بعروض تراثية وفنية مبهرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي داوود

فتحت منطقة الحصن، الوجهة الثقافية والتراثية في أبوظبي أبوابها أمام الزوار أمس، بعد استكمال عمليات الترميم والتجديد الدقيقة التي أجرتها دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، وشهدت توافد أعداد كبيرة للتعرف إلى مكوّناتها الأربعة المترابطة، وهي قصر الحصن، والمجمع الثقافي، والمبنى التاريخي ل «المجلس الاستشاري الوطني»، وبيت الحرفيين، وتعرفوا خلال جولتهم إلى التاريخ والإرث الثقافي الأصيل للإمارة.

بدأت فعاليات الأسبوع الافتتاحي بأمسية للشاعر سالم شكري العطاس، وحفل لسعاد ماسي تريو التي تعد إحدى أهم المغنيات في شمال إفريقيا، وقدمت أمام الزوار مجموعة من أشهر أعمالها بينها «يما»، «ديب»، «أمسي»، و«حياتي»، ورافقها على خشبة المسرح قارع الطبل رباح خليفة وعازف الجيتار مهدي دليل، والذين يربطهم تخاطر موسيقي يزيد من إبداعهم أمام الجمهور.

تضمنت فعاليات اليوم الأول عروضاً أدائية وفنية وموسيقية متنوعة، وأدت الفرق المشاركة مثل الخيالة والرزفة والفرقة العسكرية وشرطة قصر الحصن فقرات متميزة، إضافة إلى استعراض جوي لفريق فرسان الإمارات.

وقالت سلامة الشامسي مديرة «قصر الحصن»: تم افتتاح القصر في الرابعة عصراً أمام الجمهور بالكثير من الفعاليات التراثية والفنية، ونستقبل الزوار اليوم بدءاً من العاشرة صباحاً وحتى السابعة مساء. وأشادت بالعروض التي نالت الإعجاب.

تشكل منطقة الحصن وجهة ثقافية في قلب أبوظبي، واستمتع الزوار بفقرات وعروض حية لفنانين إماراتيين، إضافة إلى معرض فنون الأطفال الذي يضم الموسيقى والرسم والرواية والكتابة.

ويعتبر قصر الحصن، والذي تحول إلى متحف يسرد المحطات التي مرت بها أبوظبي عبر التاريخ، درة خالدة في التراث الإماراتي وشاهداً تاريخياً بارزاً يروي تفاصيل صفحات الماضي العريق في الإمارة، ويرسم صورة عن إرثها الثقافي الأصيل.

وعاش الجمهور الذين توافدوا إلى منطقة الحصن تجربة مميزة من خلال التعرف إلى طبيعة الحياة التي عاشها الأجداد، وقصة انتقال قبيلة بني ياس من منطقة الظفرة إلى ساحل أبوظبي واستقرارهم فيها، كما تتناول تاريخ توحيد القبائل على يد الشيخ زايد الأول، والذي كان يستقبل أفراد المجتمع بمجلسه في الحصن. ووجد الزوار في القصر صورة شاملة حول حياة الأجيال والحكام، ممن عاشوا في القصر الخارجي، ومراحل المسيرة التاريخية ممثلة في قاعات تضم مقتنيات قيمة دائمة ومتنوعة تحمل ملامح الثقافة الإماراتية الأصيلة.

وتعرف الزوار خلال جولة في مجلس الشيخ شخبوط بن سلطان آل نهيان، الذي أعيد تصميمه، ومن خلال المقتنيات والصور والمواد الفيلمية، إلى أساليب العمارة التي كانت متبعة في ذلك الوقت، وإنجازات الشيخ شخبوط وبراعته الدبلوماسية في إدارة شؤون البلاد، وتحدي المحن العصيبة، علاوة على عرض مقتنيات أثرية اكتشفها علماء الآثار في موقع الحصن.

واستكشف الجمهور الإرث الثقافي الإماراتي الغني، من خلال صناعة الحبال ونسيج الخوص والعزف على الربابة وعروض الصقارة، كما تعرفوا إلى كيفية صنع واستعمال شباك الصيد وتمليح الأسماك واستخراج اللؤلؤ من المحار. وشاهدوا عروض اليولة، وتذوقوا أجود أنواع القهوة العربية، واطلعوا على طرق تسلق الأشجار، وأصالة الحرف اليدوية والفنون التقليدية الإماراتية.

وتعرف الزوار إلى فترة حكم الشيخ زايد الأول، وعهد الشيخ شخبوط بن سلطان آل نهيان، عندما كان «الحصن» مقراً للحكم وبيتاً للعائلة الحاكمة، كونه يجسد بأروقته وباحاته وغرفه نمط حياة أهل القصر آنذاك.

وخلال جولة ”الخليج 365” في «الحصن الداخلي» شاهدنا عدداً كبيراً من الجمهور يتعرف إلى أهم المقتنيات الشخصية والأحداث التاريخية التي تسرد قصة قصر الحصن والأحداث التاريخية العظيمة التي شهدها المكان، كما أن القصر يصور للزائر مظاهر الحياة اليومية في المجتمع القديم ودور هذا المَعْلم التاريخي، كمقر للحكم ومركز لإدارة شؤون البلاد.