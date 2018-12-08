يخسر ساقه بسبب لعبة «بوكيمون جو»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرض بريطاني لحادث أثناء انشغاله بالنظر إلى هاتفه وهو يمارس لعبة بوكيمون جو الشهيرة، وسقط على سكة حديد مكهربة، مما تسبب بإصابات خطيرة وصلت إلى حد بتر إحدى ساقيه.

وكان الرجل الذي لم يتم الكشف عن اسمه، يتجول حاملاً هاتفه، بحثاً عن أيقونات اللعبة، عندما سقط على مسار السكة الحديدية المكهربة، وكانت النتيجة بتر ساقه اليمنى، وإصابته بحروق من الدرجة الثالثة والرابعة.

وذكرت التقارير، أن الإصابات الخطيرة التي تعرض له الرجل، شملت ساقيه وفكه وإحدى ذراعيه وصدره، واحتاج إلى عدة عمليات جراحية في المستشفى، بحسب موقع كانوي الإلكتروني.

ونقل الرجل إلى غرفة العمليات على الفور بعد الحادثة، واضطر الأطباء إلى قطع الجلد المحروق وعضلة الساق، قبل أن يتم اتخاذ قرار بتر الساق اليمنى من فوق الركبة.