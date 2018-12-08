السعودية تطلق بنجاح قمرين صنعا بأيادي أبنائها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت السعودية بنجاح أمس القمرين الصناعيين «سعودي سات 5 أ»، و«سعودي سات 5 ب»، على متن الصاروخ الصيني (Long March 2D)، من قاعدة جيوجوان في الصين.

وأوضح الدكتور تركي بن سعود بن محمد، رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، أن تحقيق هذا الإنجاز يأتي محصلة للجهود التي بذلتها المدينة على مدى سنوات في نقل وتطوير العديد من التقنيات المتقدمة، ومنها تقنيات الأقمار الصناعية، وبناء الكوادر السعودية، القادرة على التعامل مع هذه التقنيات، وإنشاء البنى التحتية المتطورة، ما مكن المدينة من تطوير وتصنيع القمرين الصناعيين في معاملها بأيادٍ سعودية.