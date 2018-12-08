شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تكشف عن اخطر سلاح صاروخي تم تجريبه واستخدامه في حرب سوريا "تفاصيل " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الجيش السوري عن صواريخ اسكندر التكتيكية وهي صواريخ مسيرة لايمكن اعتراضها وتحمل رؤوس عنقودية ومضادة للتحصينات وحرارية ونووية وانشطارية التفاصيل في الصورة

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