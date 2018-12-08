مع الجدل المثار في مصر حول مشروع قانون قدمه أحد أعضاء مجلس النواب لإلغاء خانة الديانة من بطاقة الهوية، تتجه الأنظار إلى المملكة العربية السعودية لأن لها حالة خاصة.
بطاقة الهوية السعودية لا يوجد بها خانة ديانة، ولم يثر ذلك أي جدل في المملكة العربية السعودية دول إسلامية أخرى، لسبب ربما لا يتوقعه البعض أو يفكون فيه هو أن كل مواطني السعودية مسلمين وبالتالي، فهم ليسوا بحاجة إلى كتابة الديانة في البطاقة.
لكن بالسنبة لغير السعوديين، فلا مانع في كتابة خانة الديانة في بطاقات الهوية الخاصة بهم، فتكتب إذا كان زائرا، أما إذا كان مقيم فيكتب في خانة الديانة كلمة "غير ذلك".
شكرا لقرائتكم خبر عن لسبب غير متوقع.. بطاقة الهوية السعودية لا تحتوي على خانة الديانة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة MSN Saudi Arabia وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي MSN Saudi Arabia ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .