لسبب غير متوقع.. بطاقة الهوية السعودية لا تحتوي على خانة الديانة

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

مع الجدل المثار في مصر حول مشروع قانون قدمه أحد أعضاء مجلس النواب لإلغاء خانة الديانة من بطاقة الهوية، تتجه الأنظار إلى المملكة العربية السعودية لأن لها حالة خاصة.

بطاقة الهوية السعودية لا يوجد بها خانة ديانة، ولم يثر ذلك أي جدل في المملكة العربية السعودية دول إسلامية أخرى، لسبب ربما لا يتوقعه البعض أو يفكون فيه هو أن كل مواطني السعودية مسلمين وبالتالي، فهم ليسوا بحاجة إلى كتابة الديانة في البطاقة.

لكن بالسنبة لغير السعوديين، فلا مانع في كتابة خانة الديانة في بطاقات الهوية الخاصة بهم، فتكتب إذا كان زائرا، أما إذا كان مقيم فيكتب في خانة الديانة كلمة "غير ذلك".