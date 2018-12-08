دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع HMD تؤجل إطلاق هاتف Nokia 9 PureView للتأكد من كفاءة آداء الكاميرة ظهر على التقنية بلا حدود.

انتشرت الكثير من التسريبات حول إصدار HMD المميز من الهواتف الذكية، الذي يضم إعدادات خماسية للكاميرة الخلفية، والمقرر أن ينطلق بعنوان Nokia 9 PureView، إلا أن تصريحات نوكيا مؤخراً أكدت على تأجيل إطلاق هذا الإصدار في الوقت الحالي.

نجحت علامة نوكيا التجارية في العودة للتنافس في الأسواق من جديد خلال الفترة الأخيرة، حيث حققت بالفعل الشركة مبيعات جيدة من الهواتف الذكية، كما أنها تنطلق إلى تعزيز منتجاتها بمميزات خاصة بعد إحياء عدسات ZEISS في هواتفها، وإستحواذ الشركة على علامة PureView التجارية.

وقد أشير خلال الفترة الماضية إلى أن الشركة لديها إصدار جديد للأسواق يعرف بهاتف Nokia 9 PureView، والذي يضم تقنية جديدة في إعدادات الكاميرة الخلفية، التي تتميز بتصميم يضم 5 من الكاميرات.

كما أكد Britta Gerbracht من نوكيا في ألمانيا على تطوير هذا الهاتف بالفعل، إلا أنه أشار إلى أن هذا الإصدار لن يكشف عنه خلال الفترة الحالية، حيث تشير التوقعات إلى أن الشركة مازالت تجري بعض الإختبارات للتأكد من كفاءة عمل الكاميرة قبل الإعلان الرسمي.

أيضاً تعد شركة Foxconn من بين الأسباب التي أدت إلى تأجيل إطلاق هذا الإصدار، وهي الشركة المصنعة للهاتف، حيث أشير إلى أنها تواجه بعض العقبات لإنتاج الهاتف في الوقت الحالي.

يذكر أن HMD تهدف لإطلاق إصدار مميز بأعلى جودة في التصوير مع هاتف Nokia 9 PureView، لذا فإن تأجيل إطلاق الهاتف في الوقت الحالي من الخطوات المتوقعة من الشركة للتأكد من تصميم إصدار مميز بأعلى كفاءة وجودة في التصوير لتكون نقطة التسويق الأولى للهاتف خلال الفترة القادمة.

المصدر

هذا الموضوع HMD تؤجل إطلاق هاتف Nokia 9 PureView للتأكد من كفاءة آداء الكاميرة ظهر على التقنية بلا حدود.