مارتن غريفيث: توجد روح إيجابية بين طرفي الأزمة اليمنية في محادثات السويد

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وأضاف المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن: "نحن نعمل على خلفية وضع هش للغاية في اليمن، ونأمل أن يتم التوصل إلى خفض التصعيد في أقرب وقت ممكن على مختلف الخطوط لإعطاء فرصة لتحقيق تقدم في المشاورات السياسية".
وشدد غريفيث على أهمية استمرار ضبط النفس على الأرض داعيا الطرفين إلى احترام التزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي.
وانطلقت المشاورات حول الأزمة اليمنية يوم الخميس الماضي، في السويد، وتعد هذه المحادثات فرصة قائمة للتوصل إلى صيغة ما لإنهاء الحرب المتواصلة في اليمن، منذ العام 2014، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من اليمنيين، العسكريين والمدنيين منهم، فضلا عن نزوح السكان، وتدمير البنية التحتية، وانتشار الأوبئة والمجاعة.
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