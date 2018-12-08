قالت وزارة الداخلية في بيان اليوم السبت إن الشرطة المصرية قتلت مسلحين اثنين يشتبه بضلوعهما في الهجوم الذي وقع الشهر الماضي على حافلة تقل مسيحيين في محافظة المنيا.
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( بيان وزارة الداخلية ) إستكمالاً لجهود وزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة المتورطة فى تنفيذ حادث إستهداف...Publiée par الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية sur Samedi 8 décembre 2018
كانت قوات الأمن قتلت في وقت سابق 19 متشددا يشتبه بضلوعهم في الهجوم الذي وقع في الثاني من نوفمبر تشرين الثاني والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن سبعة مسيحيين كانوا في طريق عودتهم من تعميد أحد الأطفال في دير بوسط مصر.
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كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية المصرية تعلن مقتل اثنين من منفذي هجوم دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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