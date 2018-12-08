الداخلية المصرية تعلن مقتل اثنين من منفذي هجوم دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

قالت وزارة الداخلية في بيان اليوم السبت إن الشرطة المصرية قتلت مسلحين اثنين يشتبه بضلوعهما في الهجوم الذي وقع الشهر الماضي على حافلة تقل مسيحيين في محافظة المنيا.

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( بيان وزارة الداخلية ) إستكمالاً لجهود وزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة المتورطة فى تنفيذ حادث إستهداف...Publiée par ‎الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية‎ sur Samedi 8 décembre 2018

كانت قوات الأمن قتلت في وقت سابق 19 متشددا يشتبه بضلوعهم في الهجوم الذي وقع في الثاني من نوفمبر تشرين الثاني والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن سبعة مسيحيين كانوا في طريق عودتهم من تعميد أحد الأطفال في دير بوسط مصر.

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