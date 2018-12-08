ممارسة الرياضة تحمي كبار السن من خرف الشيخوخة

أكد علماء كولومبيون أن ممارسة كبار السن للتمارين الرياضية تساعدهم في تحسين الذاكرة ومقاومة خرف الشيخوخة.

وأوضح علماء الأحياء بجامعة كولومبيا، برئاسة إيريك كاندل، الحائز على جائزة نوبل، أن التمارين البدنية تحرر بروتين "RbAp48" الذي يمنع ظهور خرف الشيخوخة، والذي يساهم في تشكيل الكروماتين، وهو مركب للحمض النووي والحمض النووي الريبي وبروتينات أخرى، بحسب موقع "ميديكال إكسبريس".

واستعرض العلماء كيف يتفاعل "RbAp48" مع هرمون أوستيوكالسين الذي تنتجه خلايا النسيج العظمي. وكيف يتحكم البروتين بنشاط الجينات التي تشفر "BDNF"، العامل العصبي للدماغ والمستقبل البروتيني "GPR158". ويعد عمل هذه المركبات مهما للذاكرة ويرتبط بهرمون أوستيوكالسين.

وقالوا إن النشاط البدني الخفيف مثل المشي يساعد في إطلاق هرمون أوستيوكالسين وبروتين "RbAp48"، ما يمنع تطور خرف الشيخوخة.