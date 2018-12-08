- 1/2
- 2/2
شاركت الممثلة ياسمين صبري في حفل خيري نظمته مجلة "فوج" بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، أمس، لجمع التبرعات لتعليم الفتيات وتمكين السيدات بالأردن.
ونشرت ياسمين صورتين خلال تواجدها بالفعالية الخيرية، عبر حسابها بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة حمراء أنيقة، ارتدت خلالها فستانا طويلا أحمر اللون بتوقيع المصمم اللبناني أنطوان قارح.
وكانت ياسمين صبري قد طمأنت متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فترة من إغلاق حساباتها، موضحة أن سبب اختفائها هو لرغبتها في الانعزال والاستمتاع بوقتها الخاص، قائلة: "للمهتمين.. ببساطة أردت بعض الوقت لنفسي".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري كان فيلم "الديزل"، الذي عرض في عيد الأضحى، وشاركها بطولته الممثل المصري، محمد رمضان، وهو من إخراج كريم السبكي.
شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور| ياسمين صبري بإطلالة حمراء أنيقة بحفل خيري في دبي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة MSN Saudi Arabia وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي MSN Saudi Arabia ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .