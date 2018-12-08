بالصور| ياسمين صبري بإطلالة حمراء أنيقة بحفل خيري في دبي

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press ياسمين صبري

شاركت الممثلة ياسمين صبري في حفل خيري نظمته مجلة "فوج" بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، أمس، لجمع التبرعات لتعليم الفتيات وتمكين السيدات بالأردن.

ونشرت ياسمين صورتين خلال تواجدها بالفعالية الخيرية، عبر حسابها بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة حمراء أنيقة، ارتدت خلالها فستانا طويلا أحمر اللون بتوقيع المصمم اللبناني أنطوان قارح.

وكانت ياسمين صبري قد طمأنت متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فترة من إغلاق حساباتها، موضحة أن سبب اختفائها هو لرغبتها في الانعزال والاستمتاع بوقتها الخاص، قائلة: "للمهتمين.. ببساطة أردت بعض الوقت لنفسي".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري كان فيلم "الديزل"، الذي عرض في عيد الأضحى، وشاركها بطولته الممثل المصري، محمد رمضان، وهو من إخراج كريم السبكي.