شكرا لقرائتكم خبر عن محتجون يوقفون الإنتاج في حقل الشرارة الليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم رجال قبائل احتجاجا اليوم السبت في حقل الشرارة النفطي الليبي العملاق وأوقفوا الإنتاج وذلك حسبما قالت القوة التي تتولى حراسة الحقل ومتحدث باسم المحتجين .

ولم يكن لدى المؤسسة الوطنية الليبية للنفط تعليق فوري. وإغلاق أي حقل نفطي يستغرق وقتا. وقدم مهندسون في الحقل تقارير متضاربة في وقت سابق بشأن ما إذا كان النفط مازال يتدفق أم توقف.

وكان رجال قبائل يطلقون على أنفسهم حراك غضب فزان يحتجون للمطالبة بقدر أكبر من التنمية لمنطقتهم.