المطربة نانسي عجاج تُعانق جمهورها مساء اليوم بمسرح نادي الضباط

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : يشهد مسرح نادي الضباط مساء اليوم الحفل الجماهيري الذي تُحييه الفنانة نانسي عجاج وستُقدِّم خلال الحفل عدداً من الأعمال الجديدة من بينها (حُلم)، إذ انخرطت نانسي في بروفات مُكثّفة استعداداً للحفل منذ فترة، ومن المُتوقّع أن يشهد جمهورٌ كبيرٌ الحفل، حيث تَمّ تداول بوسترات الحفل بعددٍ من القروبات الخاصة بمُحبيها.

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