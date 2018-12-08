إرتفاع جديد للعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قفزت تداولات اسعار العملات الاجنبية في الاسبوع الثاني من شهر ديسمبر الحالي في الاسواق الموازية الى مستويات جديدة مقابل الجنيه السوداني وخصوصا الدولار الامريكي طبقا لموقع اخبار السودان .

وسجلت اسعار الدولار ارتفاعا مسجلا اعلى مستوى هذا العام خلال افتتاح التعاملات الصباحية اليوم السبت وبلغت 58 جنيها في التعاملات النقدية مقابل 66 جنيها للتعاملات البنكية .

و صعد سعر الريال السعودي امام الجنيه السوداني الي 15.50 جنيها في التعاملات النقدية فيما بلغ سعر صرف الريال السعودي في التعاملات البنكية مبلغ 17,35 جنيهاَ كما ارتفع سعر الدرهم الاماراتي الى 16.50 جنيها للتعاملات البنكية 17.95 جنيها .

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