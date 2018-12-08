جلسة نهائية في قضية 10 مليون لأسامة عطا المنان ضد المريخ 

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت كفرووتر إن المحكمة حددت السادس عشر من الشهر الحالي موعد لجلسة قضية أسامة عطا المنان آمين خزينة اتحاد الكرة السابق ضد نادي المريخ.. وذلك على خلفية تقدمه بشكوى ضد نادي المريخ في مديونية على فترتين الأولى مبلغ 80 الف يورو في معاملات بينه ونادي المريخ في فترة جمال الوالي والثانية 4 مليون جنيه فيما يخص إيجار شقق للاعبين خلال فترة مجلس سوداكال ليصل إجمالي المبلغ إلى قرابة 10 مليون جنيه سوداني..وكانت المحكمة قد اعطت الطرفين سانحة للتسوية قبل الموعد المحدد .

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