من هو ... الأسد يطلق سراح ثاني موقوف أردني في السجون السورية

وقالت صحيفة "الغد" الأردنية، إن السلطات السورية أفرجت، اليوم السبت 8 كانون الأول/ ديسمبر، عن المواطن الأردني حمادة التميمي الذي كان مسجونا في فرع "فلسطين".

وقال النائب طارق خوري للصحيفة الأردنية إن الإفراج جاء على خلفية تزويد السفارة السورية في عمان من قبله والوفد النيابي الذي زار دمشق مؤخرا بقائمة سجناء أردنيين.

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وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد طلب من الوفد النيابي الذي زار دمشق مؤخرا قائمة بأسماء السجناء الأردنيين في السجون السورية للبحث في أوضاعهم والإفراج عنهم.

وبذلك، بدأت على ما يبدو الوعود التي أطلقها الرئيس الأسد، بإطلاق سراح الأردنيين الموقوفين في السجون السورية بالتحقق على أرض الواقع تباعا بعد أن طلب من البرلمانيين الأردنيين الذين زاروا سوريا بإعداد قائمة بأسماء الموقوفين ليصار إلى التعامل معها.

وكانت السلطات السورية قد أفرجت يوم الخميس 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عن المواطن الأردني الموقوف لديها علي البشابشة.

وكان رئيس مجلس النواب الأردني السابق، رئيس الوفد البرلماني الذي زار دمشق لأيام عديدة، عبد الكريم الدغمي، قد كشف عن مناقشة قضية الموقوفين الأردنيين في سوريا مع الرئيس الأسد ووزير العدل هشام الشعار، مؤكدا أن الرئيس السوري وعد بإطلاق سراحهم والعفو عن غالبيتهم إن لم يكن جميعهم.

وقال الدغمي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" عقب لقاء الوفد الأردني بالوزير الشعار، إنه بحث ملف الموقوفين الأردنيين في السجون السورية مشيرا إلى أن النقاش جرى بروح إيجابية جدا.