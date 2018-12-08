“الأمير” يوضح العقوبة المتوقعة ضد لاعب #الهلال “كاريلو”

الخليج - حسن القبيسي

أوضح المستشار القانوني “أحمد الأمير” عبر حسابه بتوتير العقوبة التي من الممكن إيقاعها على كاريلو لاعب الهلال عقب طرده في الوقت بدل الضائع أمام النصر في اللقاء الذي جمع بينهما عصر اليوم وانتهى بالتعادل الايجابي بهدفين لمثلهما .

وبين الأمير أن الحكم قام بطرد كاريلو بالبطاقة الحمراء المباشرة بعد الرجوع الى الـ var وهي من الحالات التي تسمح باستخدام الـ var فيها حسب قانون اللعبة ، وحسب حسب نص القانون ١٢ من قانون اللعبة تدخل كاريلو يستوجب الطرد بالبطاقة الحمراء المباشرة و كذلك حسب المادة 47 من لائحة الانضباط المحلية و الدولية فان تدخل كاريلو يستوجب الطرد المباشر بالكرت الأحمر من حكم المباراة.

وأضاف لحالة تستوجب الايقاف التلقائي للمبارة واحدة و كذلك تدخل لجنة الانضباط من خلال فتح اجراء تأديبي (انضباطي) ضد كاريلو بعد وصول تقرير حكم المباراة اليها، وذلك من خلال فتح اجراء انضباطي من لجنة الانضباط سوف يتم مراجعة تقرير حكم المباراة لمعرفة سبب الطرد المباشر بالبطاقة الحمراء للاعب كاريلو طبعاً السبب لن يخلو من واحد من اثنين :

لعب عنيف او سلوك مشين و بناء على السبب سوف يتم تحديد العقوبة ,

وحسب المادة ٤٨ من لائحة الانضباط الداخلية فان طرد كاريلو من الممكن ان يكيف: • لعب عنيف: و تعريفه استخدام قوة مفرطة او التدخل بوحشية ضد المنافس عند التنافس على الكرة اثناء اللعب وهي نفس الحالة التي طبقت على بيتروس و اوقف لمباراة واحدة ، او من الممكن او الأرجح ان يكيف : • سلوك مشين : و تعريفه ؛ استخدام قوة مفرطة او التعامل ضد المنافس بوحشية بدون تنافس ضد الكرة و في هذه الحالة سوف يكون الايقاف للمباراتين على الأقل بما في ذلك الايقاف التلقائي .

وتوقع أنه على الأرجح بان يتم تكيف المخالفة كسلوك مشين وذلك لسببين: • لائحة الانضباط المحلية لم تعرف ما اذا كان السلوك المشين يشمل الضرب بالكوع اثناء التنافس على الكرة ام لا؛ومن حالات سابقة تم تكييف المخالفات التي فيه ضرب باليد او الكوع كسلوك مشين ،

السبب الثاني لتكييف المخالفة سلوك مشين : هي وجود حكم مباراة دولي لا يعترف الا بلائحة الانضباط الدولية و التي فصلت الحالة في مادتها 48/d حيث نصت على التالي: “على الأقل مباراتين للاعتداء (بالكوع، اللكم، الركل ..) على المنافس او شخص اخر بخلاف الحكام

و حيث سبق ايقاف لاعب الفتح “سارندرو مانويل” للسلوك المشين مباراتين بسبب استخدامه لمرفقه ضد فوزير في حالة مشابهة ! ولكن الحكم في حالة ساندرو لم يطرده و صححت لجنة الانضباط الخطا من الحكم بإيقاع مخالفة انضباطية لايقافه لمباراتين.

لذلك ذكرت ان ايقاف كاريلو سوف يكون على الأرجح لمباراتين ( مباراة الايقاف التلقائي + مباراة بقرار انضباطي) ختاماً: شخصياً أتوقع ايقاف كاريلو لمباراتين بما في ذلك الايقاف التلقائي