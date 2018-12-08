كاس ترفض طلب بوكا تأجيل نهائي #كوبا_ليبرتادوريس

الخليج - أ ف ب

أعلنت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) رفض الطلب العاجل الذي تقدم به نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني تأجيل إقامة مباراة الإياب للدور النهائي لمسابقة كوبا ليبرتادوريس ضد غريمه ريفر بلايت.

وستقام المباراة، الأحد، على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد.

وأشارت المحكمة في بيان، اليوم السبت، إلى رفضها “الطلب المعجل (…) الذي تقدم به أمس نادي بوكا جونيورز، وسعى من خلاله إلى تعليق إقامة مباراة الإياب للدور النهائي لمسابقة كوبا ليبرتادوريس بين بوكا جونيورز وريفر بلايت”.

وأشارت المحكمة إلى أن النادي الأرجنتيني تقدم بهذا الطلب بعد رفض الهيئات المعنية في اتحاد كرة القدم الأمريكي الجنوبي (كونميبول)، طلبا تقدم به لـ “إقصاء ريفر بلايت من مسابقة كوبا ليبرتادوريس 2018”.

وأشارت المحكمة إلى أنها ستدرس “في وقت لاحق” الأسس التي بنى عليها بوكا جونيورز طلب الاستئناف.

وأتى القرار بعد ساعات من تأكيد نائب رئيس بوكا رويكو فيراري أن النادي سيرفع القضية إلى محكمة التحكيم ومقرها مدينة لوزان السويسرية، مضيفا لشبكة “فوكس سبورتس” من مدريد “هذا ما قلنا أننا سنقوم به في حال لم يكن قرار (محكمة الاستئناف التابعة لكونميبول) في صالحنا”.

وكانت مباراة الإياب مقررة في 24 نوفمبر على ملعب “مونيومنتال” التابع لريفر، لكنها أرجئت بعد اعتداء مشجعيه على حافلة بوكا قبيل وصولها للملعب. وقرر الاتحاد القاري (كونميبول) بداية إرجاء المباراة لموعد لاحق في الأمسية نفسها، قبل أن يرحلها لليوم التالي، ويرجئها مجددا قبل ساعات من الموعد. وأكد الاتحاد لاحقا نقل المباراة لخارج الأرجنتين وحدد لها موعدا في التاسع من ديسمبر على ملعب سانتياغو برنابيو التابع لنادي ريال مدريد الإسباني.

ووصل الفريقان هذا الأسبوع إلى مدريد لخوض المباراة المقررة عند الساعة 19,30 الأحد، إلا أن بوكا لا يزال على مطلبه بوجوب تتويجه باللقب من دون أن يلعب، استنادا لمواد في قوانين الاتحاد القاري.

وكان الاتحاد القاري قد عاقب ريفر بإقامة مباراتين على ملعبه من دون جمهور، إضافة الى غرامة مالية قدرها 400 ألف دولار، على خلفية اعتداء مشجعيه على حافلة فريق بوكا والتسبب بإصابة عدد من لاعبيه، وهو ما اعتبره بوكا جونيورز دون المطلوب.

وأشارت “كاس” في بيانها السبت إلى أن لجنة الانضباط في كونميبول رفضت طلب بوكا الذي عاد ورفعه إلى غرفة الاستئناف في الاتحاد، ليواجه أيضا بالرفض.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب بوكا قد انتهت بالتعادل 2-2، علما أنها المرة الأولى التي يلتقي فيها الغريمان التاريخيان في نهائي المسابقة القارية التي توازي بأهميتها القارية مسابقة دوري أبطال أوروبا.