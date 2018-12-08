بروسيا_دورتموند يواصل صدارته لـ #الدوري_الألماني

صحيفة الخليج الإلكترونية

تغلب بروسيا دورتموند على مضيفه شالكه بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة للمسابقة المحلية.

وقد أحرز هدفي بروسيا دورتموند، الدنماركي توماس ديلاني، والإنجليزي جادون سانشو في الدقيقتين 7 و74 من زمن اللقاء.

في حين جاء هدف شالكه الوحيد عن طريق الإيطالي دانييل كاليوري من ضربة جزاء في الدقيقة 61 من زمن المباراة.

وفي نفس الجولة، تغلب بايرن ميونخ على ضيفه نورنبيرغ بثلاثة أهداف نظيفة.

أحرز الثلاثية، البولندي روبرت ليفاندوفسكي (هدفين) والفرنسي فرانك ريبيري في الدقائق 9 و27 و56 من زمن المباراة.

ذلك يتصدر بروسيا دورتموند، برصيد 36 نقطة بفارق 9 نقاط عن البايرن، بينما تجمد رصيد شالكه عند 14 نقطة في المركز الثالث عشر، ورصيد نورنبيرغ عند 11 نقطة في المركز السادس عشر.