الدوري_الإسباني #أتلتيكو_مدريد يواصل الضغط على #برشلونة

صحيفة الخليج الإلكترونية

حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزا سهلا على حساب ضيفه ديبورتيفو ألافيس بثلاثية دون رد، في مباراة جمعت بينهما على ملعب واندا متروبوليتانو، ضمن مباريات الجولة الـ 15 من الدوري الإسباني.

واستهل المهاجم الكرواتي نيكولا كالينيتش التسجيل لأصحاب الأرض (ق25)، بعدما تسلم تمريرة عرضية من الظهير الأيمن الكولومبي سانتياجو أرياس.

وجاء الهدف الثاني بتوقيع الفرنسي أنطوان جريزمان (ق82)، بعدما اصطدمت الكرة بالقائم الأيمن، ليسكنها الجانب الأيسر من المرمى، بينما سجل رودريجو هيرنانديز الهدف الثالث لـ”الروخيبلانكوس” (ق87).

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني مؤقتا بنفس رصيد برشلونة المتصدر مع فارق الأهداف لصالح الفريق الكتالوني، وظل في جعبة ألافيس 24 نقطة يحتل بها المركز الرابع.

ومن المقرر أن يحل برشلونة مساء السبت ضيفا على اسبانيول، كما سيخوض إشبيلية صاحب المركز الثالث مباراة صعبة في نفس الليلة خارج أرضه أمام فالنسيا.