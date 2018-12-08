الاهلي يتعثر و #الفتح ينتصر في #كأس_دوري_الأمير_محمد_بن_سلمان

صحيفة الخليج الإلكترونية

اختتمت اليوم السبت مباريات الجولة الثانية عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين،فعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، فاز الفتح 3-2 على الحزم.

وتقدم الفتح عبر علي لاجامي في الدقيقة الثامنة قبل أن يتعادل محمد الصيعري للحزم في الدقيقة 40، ثم تقدم الفتح مجدداً عبر سيف بن حسين في الدقيقة 55 ليتعادل مسعود بخيت للحزم في الدقيقة الأخيرة ليرد حمد الجهيم في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بهدف ثالث منح الفوز للفتح.

وارتفع رصيد الفتح إلى 16 نقطة في المركز السابع، بينما توقف رصيد الحزم عند 11 نقطة في المركز 13.

وحسم التعادل السلبي نتيجة لقاء الأهلي والرائد في ختام مباريات الجولة بملعب بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في ختام مباريات الجولة.

وارتفع رصيد الأهلي إلى 24 نقطة في المركز الثالث، بينما وصل الرائد إلى 12 نقطة في المركز الثاني عشر.