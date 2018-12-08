شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة الإماراتية تهنئ الملك سلمان بذكرى توليه مقاليد الحكم بالسعودية والان مع التفاصيل

هنأت القيادة الإماراتية، اليوم السبت، العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة توليه مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية .

وذكرت وكالة وام الإماراتية، أن رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونائبه، رئيس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ، محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي، الشيخ، محمد بن زايد آل نهيان، برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم.

ويصادف اليوم الذكرى الرابعة ذكرى للبيعة وتولي الملك سلمان، مقاليد الحكم في المملكة.