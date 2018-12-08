شكرا لقرائتكم خبر عن كيا تطرح سيارتها الكهربائية "إينيرو" بالأسواق في أبريل والان مع التفاصيل

أعلنت شركة كيا kia طرح سيارتها الكهربائية الجديدة E-Niro، في الأسواق خلال شهر أبريل/نيسان المقبل، بحسب مجلة أوتو إكسبريس autoexpress المتخصصة في السيارات.





وأشارت المجلة إلى بعض مواصفات السيارة، فقالت إنها تتميز بعدادات رقمية، ومكابح كهربائية.





وتتوفر في السيارة العديد من الأنظمة الإلكترونية مثل محدد مسافة الأمان الأوتوماتيكي والضوء العالي الأوتوماتيكي، كما تتمتع بنظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية باستخدام نظام الخرائط الأوروبية.





وتعتمد السيارة على محرك كهربائي بقوة 204 حصان وبطارية 64 كيلووات ساعة، ويصل مدى السير بهذا الموديل إلى 455 كلم، وتصل إلى سرعة قصوى 167 كلم/س.

ويمكن إعادة شحن 80% من بطارية السيارة في غضون 54 دقيقة.