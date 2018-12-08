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كيا تطرح سيارتها الكهربائية "إينيرو" بالأسواق في أبريل

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شكرا لقرائتكم خبر عن كيا تطرح سيارتها الكهربائية "إينيرو" بالأسواق في أبريل والان مع التفاصيل

أعلنت شركة كيا kia طرح سيارتها الكهربائية الجديدة E-Niro، في الأسواق خلال شهر أبريل/نيسان المقبل، بحسب مجلة أوتو إكسبريس autoexpress المتخصصة في السيارات. 

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 وأشارت المجلة إلى بعض مواصفات السيارة، فقالت إنها تتميز بعدادات رقمية، ومكابح كهربائية.

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وتتوفر في السيارة العديد من الأنظمة الإلكترونية مثل محدد مسافة الأمان الأوتوماتيكي والضوء العالي الأوتوماتيكي، كما تتمتع بنظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية باستخدام نظام الخرائط الأوروبية.

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وتعتمد السيارة على محرك كهربائي بقوة 204 حصان وبطارية 64 كيلووات ساعة، ويصل مدى السير بهذا الموديل إلى 455 كلم، وتصل إلى سرعة قصوى 167 كلم/س.

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ويمكن إعادة شحن 80% من بطارية السيارة في غضون 54 دقيقة.

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