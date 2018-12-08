شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل مهمة من وزير التعليم للمعلمين والطلاب قبل أسبوع الدراسة الأخير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه الدكتور أحمد العيسى، وزير التعليم، عدة رسائل مهمة لقادة المدارس والطلاب تزامناً مع بداية “الأسبوع الحي” الذي يسبق الاختبارات الفصلية.

وقال الوزير عبر “تويتر”: “زملائي قادة وقائدات المدارس.. إخواني المعلمين والمعلمات.. أبنائي الطلبة وأولياء أمورهم، بلادنا تسير ولله الحمد نحو العلا والمجد بقيادة حكيمة وشعب وفي، وتحقيق الانضباط المدرسي عنوان على شعورنا بالمسؤولية في تحقيق النهضة المنشودة”.

وتابع قائلاً: “الأسبوع الحي الذي يسبق الاختبارات الفصلية يعتبر أحد أهم أسابيع الفصل الدراسي، تُستكمل فيه المقررات وتُراجع النشاطات العلمية، وتستمر التهيئة النفسية للطلاب والطالبات وحضورهم وانضباطهم استثمار لحقهم في وقتهم.