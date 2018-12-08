شكرا لقرائتكم خبر عن علاج شعبي يدمر عين طفل.. صورة مأساوية والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر الدكتور فهد الودعاني أستاذ طب العيون المشارك بجامعة الملك فيصل من الطرق البدائية وغير الصحية التي يتبعها البعض في علاج عيون الأطفال كالاعتماد على حليب مرضع، أو على ماء مع ملح كعلاج بديل للعينين.

ونشر “الودعاني” في حسابه الشخصي بـ”تويتر” عين طفل يبدو عليها الالتهاب والاحمرار الشديد، محذراً من أن ذلك جاء نتيجة الاعتماد على حليب المرضع والماء بالملح كعلاج بديل لها.

وقال في تغريدته: (عين طفل مصابة بالتهاب وبعد الاعتماد على حليب مرضع وماء مع ملح كعلاج بديل.. هذه هي النتيجة بعد ثلاثة أسابيع، مَن يتعظ ويعتبر).